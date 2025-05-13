Askeri helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı
Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."
DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz ilk belirlemelere göre teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2025
Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup,…