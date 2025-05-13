Askeri helikopter Antalya açıklarında acil iniş yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Antalya açıklarında uçuş yapan Deniz Kuvvetleri'ne ait SH-70 helikopterinin teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yaptığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DENİZKURDU-II/2025 Tatbikatı kapsamında Antalya açıklarında uçuş faaliyeti icra eden Deniz Kuvvetlerimize ait bir SH-70 helikopterimiz teknik bir arıza nedeniyle denize acil iniş yapmıştır. Helikopterde görevli dört personelimizin sağlık durumu iyi olup, kontrol maksatlı hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."