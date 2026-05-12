Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı
2014'te gerçekleştirilen Askeri Liselere Giriş Sınavı'na ilişkin soruları, sınav öncesinde temin ederek FETÖ mensuplarına dağıttıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Açıklamaya göre; FETÖ'nün 2014 yılı ALS sorularına yazılı sınav öncesinde erişerek, örgüt mensuplarına dağıttıkları ve sınavda usulsüzlük gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.