Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı

2014'te gerçekleştirilen Askeri Liselere Giriş Sınavı'na ilişkin soruları, sınav öncesinde temin ederek FETÖ mensuplarına dağıttıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.

  • Giriş: 12.05.2026 21:31
  • Güncelleme: 12.05.2026 21:56
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 7 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Açıklamaya göre; FETÖ'nün 2014 yılı ALS sorularına yazılı sınav öncesinde erişerek, örgüt mensuplarına dağıttıkları ve sınavda usulsüzlük gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

