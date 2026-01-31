Askerî tarihin görsel temsili

Deniz Burak BAYRAK

Çağlayan’da yer alan Hisart Canlı Tarih Müzesi, askerî tarih anlatısını, görsel ve mekânsal bir deneyim aracılığıyla sunan bir müze olarak dikkat çekiyor. Konsept yalnızca kronolojik bilgiler üzerinden kurulmamış. Müze, farklı dönemlere ait savaşları ve bu savaşların gündelik hayata yansıyan izlerini, nesneler ve sahneler üzerinden görünür kılıyor.

1’inci ve 2’nci Dünya Savaşları, Balkan ve Trablusgarp cepheleri ile Kore, Vietnam ve Kıbrıs çatışmalarına uzanan geniş bir tarihsel çerçeve, ziyaretçiye tek bir anlatıya bağlı kalmadan sunuluyor.

Mekânda sergilenen üniformalar, silahlar ve çeşitli askerî aksesuarlar, savaş olgusunun strateji ve çatışma boyutunun yanında, dönemlerin estetik anlayışına ve üretim biçimlerine de işaret ediyor. Üniformaların kesimleri, kullanılan malzemeler ve aksesuar ayrıntıları, savaş dönemlerinde dahi biçim ve işlev arasında kurulan ilişkiyi gözler önüne seriyor. Bu yönüyle müze, askerî tarihi aynı zamanda bir kültür, tasarım ve moda tarihi olarak da okumaya imkân tanıyor.

KLASİK MÜZE VİTRİNİNİN ÖTESİ

Müzenin oluşum sürecinde, kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nun çocukluk yıllarından itibaren süregelen resim ve heykel ilgisinin belirleyici bir etkisi olduğu hissediliyor. Bu erken dönem sanatsal ilgi, müzenin sergileme anlayışında açıkça izlenebiliyor. Sergilenen figürlerin duruşları, yüz ifadeleri ve sahneler arasındaki görsel bütünlük, nesneleri sergilenen objeler olmaktan çıkararak anlatının bir parçası hâline getiriyor. Bu yaklaşım, müzenin klasik vitrin düzeninin ötesine geçen bir görsel dil kurmasını sağlıyor.

Bu anlatının merkezinde yer alan dioramalar, müzenin en çarpıcı bölümlerini oluşturuyor. Dioramalar, belirli bir ölçeğe bağlı kalmadan, bir anı ya da tarihsel bir kesiti üç boyutlu olarak canlandıran sahnelerden oluşuyor. Maketler, mankenler ve ışık kullanımı sayesinde bu sahneler, izleyiciye üç boyutlu bir tablo hissi veriyor. Ziyaretçi, yalnızca nesnelere bakmakla kalmıyor; donmuş bir anın içine bakıyormuş izlenimine kapılıyor.

HER PARÇA TARİHSEL ÇERÇEVE İÇİNDE

Ateşli silahlar, kılıçlar ve diğer askerî ekipmanlar ve özellikle bir Alman savaş uçağı, bu sahnelerin tamamlayıcı unsurları olarak sergileniyor. Bu objeler, tek başlarına birer koleksiyon parçası olmanın ötesinde, yer aldıkları bağlamla birlikte anlam kazanıyor. Böylece müze, nesneleri yücelten ya da dramatize eden bir anlatım yerine, onları tarihsel çerçevesi içinde sunmayı tercih ediyor.

Hisart Canlı Tarih Müzesi, askerî tarihi duygusal yönlendirmelerden uzak, görsel anlatımın gücüne dayanan bir yaklaşımla ele alıyor. Müze, ziyaretçiye hazır bir yorum sunmuyor, sahneler ve objeler aracılığıyla gözlem yapma ve düşünme alanı açıyor. Bu yönüyle, tarihsel olaylara mesafeli fakat dikkatli bir bakış geliştirmeyi mümkün kılan, görsel hafızaya dayalı bir deneyim sunuyor.