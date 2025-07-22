Askeri uçak okul kampüsüne düşmüştü: Bangladeş'teki faciada can kaybı 27'ye yükseldi
Bangladeş’te dün Hava Kuvvetleri’ne ait F-7 tipi askeri uçak, eğitim sırasında teknik arıza nedeniyle Milestone Okulu yerleşkesine düştü. Kazada 25'i çocuk 27 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 78 kişinin ise tedavisi sürüyor.
Bangladeş'in başkenti Dakka'da, hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi.
Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait F-7 tipi askeri eğitim uçağının Dakka'nın Uttara bölgesinde düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye çıktı.
Yetkililer hayatını kaybeden kişilerden 25'inin çocuk olduğunu belirtirken, yaralanan 78 kişinin ise tedavi gördüğünü aktardı.
UÇAK KAZASI
Dakka'da, Bangladeş Hava Kuvvetlerine ait askeri eğitim uçağı, dün Uttara bölgesinde Milestone Okulu'nun kampüsüne düşmüştü.
Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, uçağın düzenli eğitim kapsamında havalandığı, kazanın "teknik arıza nedeniyle" meydana geldiği ve soruşturma sonunda detayların açıklanacağı aktarılmıştı.
Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, hükümet, kaza nedeniyle 1 günlük yas ilan etmişti.