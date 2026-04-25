Askeri yönetim Batı'yı ülkeden kovmuştu: Mali'de "benzeri görülmemiş" koordineli saldırılar

Dış Haberler Servisi

Batı Afrika ülkesi Mali’de askeri yönetim, çeşitli silahlı grupların başkent Bamako ve ülke çapındaki birçok şehirde eşzamanlı saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada "terörist grupların" Bamako ile ülkenin iç kesimlerindeki çeşitli askeri noktalara saldırı düzenlediği, çatışmaların sürdüğü aktarıldı. Başkent Bamako’da ülkenin ana üssü ve askeri yönetimin lideri General Assimi Goita’nın ikamet ettiği Kati askeri üssü çevresinde şiddetli patlamalar ve çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

SALDIRILARIN ÇAPI BÜYÜK

Bazı medya organlarında saldırıları gerçekleştiren grupların El Kaide’nin Mali kolu olan Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin (JNIM) ve kuzeydeki etnik Tuareg ayrılıkçılarının oluşturduğu Azawad kurtuluş Cephesi (FLA) güçleri olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan görgü tanıkları “her yerde silah sesleri” olduğunu söyledi. Bamako’dan Associated Press (AP) muhabiri, şehir merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Modibo Keita Uluslararası Havalimanı çevresinde ağır silah ve makineli tüfek kullanıldığını aktardı.

Al Jazeera muhabiri Nicolas Haque, saldırıların çapı ve koordinasyonunun “eşi görülmemiş boyutlarda” olduğunu aktardı. Haque, saldırganların askeri yapıları hedef aldığını söyledi.

ÜLKEYİ GOİTA LİDERLİĞİNDEKİ CUNTA YÖNETİYOR

Altın ve değerli mineral zengini Mali, bölgede yıllardır aktif olan El Kaide ve IŞİD bağlantılı selefi cihatçı gruplar ile kuzeyde Tuareg ayırılıkçılarının saldırılarına hedef oluyor. Mali, 2020 ve 2021’deki askeri darbelerle Fransa yanlısı hükümeti deviren General Assimi Goita liderliğindeki cunta tarafından yönetiliyor.

Askeri cunta yönetimi ele geçirdikten sonra eski sömürgecisi Fransa ile Birleşmiş Milletler (BM) güçlerini ülkeden çıkarmıştı. Benzer adımlar atan askeri yönetimlerin bulunduğu Burkina Faso ve Nijer ile birlikte Mali, 2023 yılında “Sahel Devletleri İttifakı’nı” kurarak Sahel bölgesinde silahlı gruplara karşı ortak askeri tabur kurmuştu.