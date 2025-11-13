Askerlik Borçlanması Ne Demek? Kimler Yararlanabilir?

Birçok sigortalının emeklilik planlamasında kritik rol oynayan askerlik borçlanması, hem hizmet süresini artırması hem de emeklilik tarihini öne çekebilmesi nedeniyle oldukça merak edilen bir konudur. Peki askerlik borçlanması tam olarak neyi ifade eder, kimler borçlanma yapabilir ve süreç nasıl işler? Bu kapsamlı rehberde, askerlik borçlanmasına dair en sık sorulan soruları adım adım açıklıyoruz.

ASKERLİK BORÇLANMASI NE DEMEK?

Askerlik Borçlanması; sigortalıların sigortalılık süresinden sayılmayan er veya erbaş olarak silahaltında geçirdikleri sürelerin ya da yedek subay okulunda geçen dönemlerin tamamını veya bir kısmını, sigortalının ya da hak sahiplerinin yazılı talebi üzerine hesaplanan tutarın Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenmesi şartıyla hizmet süresine eklenmesini sağlayan işlemdir.

Bu işlem, özellikle askere gitmeden önce sigortalı olmayan kişiler için büyük avantaj sağlar; çünkü borçlanılan süreler hem prim gün sayısını artırır hem de emeklilik yaşını öne çekebilir.

Askerlik Borçlanmasının Sağladığı Temel Avantajlar

Prim gün sayısını artırır.

Emeklilik tarihini öne çekebilir.

Eksik hizmet günlerinin tamamlanmasına katkı sağlar.

Sigorta başlangıç tarihinin geriye çekilmesine yardımcı olabilir

KİMLER ASKERLİK BORÇLANMASI YAPABİLİR?

Askere gitmiş her erkek sigortalı veya hak sahipleri askerlik borçlanması talebinde bulunabilir. Borçlanma yapılacak sürenin mutlaka sigortalılık öncesi veya sigortalılık döneminde gerçekleşmiş olması gerekir.

Hem SSK (4A), hem Bağ-Kur (4B), hem de Emekli Sandığı (4C) kapsamında borçlanma başvurusu yapılabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalıların SGK’ya yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvuru sonrası SGK borçlanılacak süre ile ilgili bir tutar hesaplar ve sigortalının belirlenen süre içinde bu bedeli ödemesi gerekir.

Askerlik Borçlanması Adım Adım

SGK’ya yazılı borçlanma talebi yapılır. SGK tarafından borçlanılacak gün sayısı ve ödeme tutarı hesaplanır. Belirlenen tutar SGK’ya ödenir. Ödeme sonrası süre sigortalının hizmet günlerine eklenir.

ASKERLİK BORÇLANMASI KAÇ GÜN ÜZERİNDEN YAPILIR?

Borçlanma yapılacak gün sayısı, kişinin askerlikte geçirdiği süreye bağlıdır. Örneğin 12 ay askerlik yapan biri 360 gün borçlanma hakkına sahiptir. Bu süre ister tamamen ister kısmen borçlanılabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİLİĞİ NASIL ETKİLER?

Askerlik borçlanmasının en önemli etkisi, sigorta başlangıcını geriye çekebilmesidir. Özellikle askere gitmeden önce sigorta girişi olmayan kişiler için bu avantaj emeklilik yaşının düşmesini sağlar.

Durum Etki Askerlik sigorta başlangıcından önce yapılmışsa Sigorta başlangıç tarihi geri çekilir, emeklilik yaşı düşer Askerlik sigorta başlangıcından sonra yapılmışsa Sadece prim gün sayısı artar

ASKERLİK BORÇLANMASI ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Borçlanma ücreti, borçlanılacak gün sayısı ile SGK tarafından belirlenen günlük prim tutarının çarpılmasıyla bulunur. Günlük borçlanma bedeli, sigortalının tercihine göre asgari ya da daha yüksek seviyede belirlenebilir.

Askerlik borçlanması nedir?

Askerlik borçlanması, er/erbaş olarak silahaltında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin SGK’ya ödeme yapılarak hizmetten saydırılması işlemidir.

Kimler askerlik borçlanması yapabilir?

Askerlik yapmış sigortalılar veya hak sahipleri borçlanma talebinde bulunabilir.

Askerlik borçlanması emekliliği öne çeker mi?

Evet. Askerlik sigorta başlangıcından önce yapılmışsa emeklilik yaşını öne çekebilir.

Askerlik borçlanması ücreti nasıl belirlenir?

Borçlanılacak gün sayısı ile SGK tarafından belirlenen günlük prim tutarı çarpılarak hesaplanır.

Askerlik süresinin tamamını borçlanmak zorunlu mu?

Hayır. Askerlik süresinin tamamı ya da istenen bir kısmı borçlanılabilir.

Askerlik borçlanması, sigortalıların hizmet günlerini artırarak emeklilik sürecini hızlandıran en etkili yöntemlerden biridir. Sigorta başlangıcını geri çekebilmesi ve emeklilik yaşını düşürebilmesi nedeniyle milyonlarca sigortalı açısından büyük avantaj sağlar. Doğru zamanda ve doğru stratejiyle yapılan askerlik borçlanması, emeklilik planlamasını çok daha güçlü ve sürdürülebilir hale getirir.