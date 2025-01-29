Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır? Askerlik sevk belgesi (Sülüs) nasıl alınır? e-Devlet askerlik sevk belgesi nereden alınır?

Askerlik sevk belgesi başlığı 2025 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme getiriliyor. Askere gidecek yükümlüler askerlik sevk belgesini, bir diğer adıyla sülüs, hakkında Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır araştırması yapıyor. Askerlik sevk belgesi içerisinde askere alınacak yükümlünün kışla bilgileri ile birlikte, birliğe teslim olma, yol ücreti gibi bilgiler yer alıyor. Peki, Askerlik sevk belgesi ne zaman alınır? Askerlik sevk belgesi (Sülüs) nasıl alınır? e-Devlet askerlik sevk belgesi nereden alınır?

ASKERLİK SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?

Askerlik görevini yerine getirecek yükümlülerin askerlik sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün öncesinde alınabiliyor.

ASKERLİK SEVK BELGESİ (SÜLÜS) NASIL ALINIR?

Askerlik sevk belgesi e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabiliyor. Yükümlüler e-Devlet üzerinden “e-Hizmetler” menüsü altındaki “Kişisel Bilgiler” alt menüsü içerisinden MSB sekmesine girerek “Askerliğim” başlığı altından ya da T.C kimlik kartıyla birlikte askerlik şubelerinden askerlik sevk belgesini alabilir.

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