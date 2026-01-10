Askerlik Şubeleri cumartesi günü, pazar günü Açık mı? 2026 Askerlik Şubeleri çalışma saatleri

Askerlik şubeleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkeklerin askerlikle ilgili işlemlerini gerçekleştirdikleri resmi kurumlardır. Askerlik başvuruları, celp dönemleri, muafiyet işlemleri gibi birçok sürecin yürütüldüğü bu şubeler, askerlik yükümlülüğünü yerine getirecek kişiler için kritik bir öneme sahiptir. Askerlik şubelerinin çalışma saatleri, pazar günleri açık olup olmadığı ve hizmet detayları sıklıkla merak edilmektedir. İşte askerlik şubeleri hakkında tüm sorularınızın yanıtları!

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

2026 yılı itibarıyla askerlik şubelerinin standart çalışma saatleri şu şekildedir:

Hafta İçi: 08:30 – 12:30 ve 13:30 – 17:30

Öğle arası: 12:30 - 13:30

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Askerlik şubeleri öğle tatilinde hizmet vermez, bu nedenle işlemlerinizi öğle saatleri dışında planlamanız önemlidir.

ASKERLİK ŞUBELERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Hayır, askerlik şubeleri cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. Askerlik şubeleri sadece resmi mesai günlerinde hizmet vermektedir. Dolayısıyla, askerlik işlemlerinizi yapmak için hafta içi bir gün tercih etmeniz gerekir. Resmi tatillerde ve bayramlarda da askerlik şubeleri hizmet vermemektedir.

ASKERLİK ŞUBESİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Askerlik şubeleri sadece hafta içi, pazartesi gününden cuma gününe kadar hizmet vermektedir. Resmi tatillerde kapalı olan şubeler, normal çalışma günlerinde belirtilen saatlerde hizmet vermeye devam eder.

ASKERLİK ŞUBESİNE GİTMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Askerlik şubesine gitmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Randevu Alın: Askerlik işlemleriniz için şubeye gitmeden önce e-Devlet üzerinden randevu alabilirsiniz. Bu, işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Gerekli Belgeler: Yanınızda kimlik kartınız ve işleminize bağlı olarak talep edilen belgeleri bulundurmayı unutmayın.

Yanınızda kimlik kartınız ve işleminize bağlı olarak talep edilen belgeleri bulundurmayı unutmayın. Erken Saatlerde Gitmeyi Tercih Edin: Yoğunluğu önlemek için sabah erken saatlerde şubeye gitmek faydalı olabilir.

ASKERLİK ŞUBESİNE NASIL GİDİLİR?

Askerlik şubeleri, genellikle ilçe merkezlerinde yer alır ve toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir. Size en yakın askerlik şubesinin adres ve iletişim bilgilerini öğrenmek için e-Devlet veya Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ASKERLİK ŞUBESİNDE YAPILABİLECEK İŞLEMLER

Askerlik şubelerinde gerçekleştirilebilecek başlıca işlemler şunlardır:

Askerlik Yoklaması: Sağlık muayenesi ve evrakların tamamlanması. Celp Dönemi İşlemleri: Celp dönemine katılım işlemleri. Tecil İşlemleri: Eğitim veya diğer nedenlerle askerlik hizmetinin ertelenmesi. Muafiyet İşlemleri: Sağlık sorunları veya diğer özel durumlar nedeniyle askerlikten muafiyet. Terhis İşlemleri: Askerlik sürecini tamamlayan bireylerin kayıtlarının kapatılması. Bedelli Askerlik Başvurusu: Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin kayıt işlemleri. Askerlik Durum Belgesi: Resmi kurumlar veya iş başvuruları için gerekli olan belgelerin alınması.

ASKERLİK ŞUBESİ ZİYARETİ İÇİN İPUÇLARI

Yoğun Günlerden Kaçının: Haftanın ilk günü olan pazartesi, yoğunluk yaşanabileceğinden farklı bir günü tercih edebilirsiniz.

Haftanın ilk günü olan pazartesi, yoğunluk yaşanabileceğinden farklı bir günü tercih edebilirsiniz. Belgelerinizi Tam Hazırlayın: İlgili belgelerin eksiksiz olduğundan emin olun.

e-Devlet'i Kullanın: Birçok askerlik işlemi artık e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Şubeye gitmeden önce online işlem yapma imkanını değerlendirin.

ASKERLİK ŞUBESİ İŞLEMLERİ İÇİN RANDEVU GEREKLİ Mİ?

Bazı işlemler için randevu gerekli olabilir. e-Devlet üzerinden randevu almanız, işlemlerinizi daha hızlı ve kolay şekilde tamamlamanıza yardımcı olur.

ASKERLİK ŞUBESİNE GİTMEDEN İŞLEMLER YAPILABİLİR Mİ?

e-Devlet üzerinden birçok askerlik işlemini online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bazı işlemler için fiziksel olarak şubeye gitmeniz gerekebilir. e-devlet üzerinden askerlikle ilgili hizmetlere göz atabilirsiniz.