Askerlik yerleri açıklandı: Ağustos celp dönemi belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim dönemlerinde görev yapacak yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Yerleştirme sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB Mobil uygulamasından sorgulanabilecek.

Sevk belgeleri ve birliklere katılım işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

MSB tarafından yayımlanan celp ve sevk takvimine göre;

Birinci grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025

Askere alınacak yükümlüler, belirlenen tarihlerde kendilerine bildirilen birliklere teslim olacak.