Askerlik yerleri açıklandı: Ağustos celp dönemi belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim dönemlerinde görev yapacak yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Yerleştirme sonuçları ile sevk işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. İlk sevk tarihi 7 Ağustos olarak belirlendi.
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim dönemlerinde görev yapacak yedek subay, yedek astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.
Yerleştirme sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB Mobil uygulamasından sorgulanabilecek.
Sevk belgeleri ve birliklere katılım işlemleri de yine e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
MSB tarafından yayımlanan celp ve sevk takvimine göre;
Birinci grup sevk tarihi: 7 Ağustos 2025
İkinci grup sevk tarihi: 4 Eylül 2025
Üçüncü grup sevk tarihi: 2 Ekim 2025
Askere alınacak yükümlüler, belirlenen tarihlerde kendilerine bildirilen birliklere teslim olacak.