Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos sınıflandırma sonuçları belli mi?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Ağustos celbi kapsamında askerlik görevini yapacak yükümlüler için önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yoklamasını tamamlayan ve e-Devlet üzerinden celp tercihini yapan vatandaşlar, askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecek.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından yapılan duyuruya göre, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler için sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar bu işleme tabi tutulmayacak ancak bakaya kalanlar er statüsünde sevk edilecek.

2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Aşağıda yer alan tabloda, Ağustos 2025 celbi kapsamında sevk tarihleri listelenmiştir:

Yükümlü Grubu Sevk Tarihi Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup) 07 Ağustos 2025 Er (2. Grup) 04 Eylül 2025 Er (3. Grup) 02 Ekim 2025

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2025 Ağustos celbi kapsamında askerlik yerleri, 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren e-Devlet sistemindeki “Askerliğim” ekranı üzerinden öğrenilebilecek.