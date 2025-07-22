Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Ağustos sınıflandırma sonuçları belli mi?
2025 yılı Ağustos celbi için geri sayım başladı. Askerlik görevini yerine getirecek olan binlerce genç, görev yapacakları birliklerin açıklanmasını heyecanla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı, sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açılacağı tarihi duyurdu. İşte, sevk tarihleri ve e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 Ağustos celbi kapsamında askerlik görevini yapacak yükümlüler için önemli açıklamalarda bulundu. 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yoklamasını tamamlayan ve e-Devlet üzerinden celp tercihini yapan vatandaşlar, askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecek.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB tarafından yapılan duyuruya göre, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler için sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar bu işleme tabi tutulmayacak ancak bakaya kalanlar er statüsünde sevk edilecek.
2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
Aşağıda yer alan tabloda, Ağustos 2025 celbi kapsamında sevk tarihleri listelenmiştir:
|Yükümlü Grubu
|Sevk Tarihi
|Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup)
|07 Ağustos 2025
|Er (2. Grup)
|04 Eylül 2025
|Er (3. Grup)
|02 Ekim 2025
ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2025 Ağustos celbi kapsamında askerlik yerleri, 30 Temmuz 2025 tarihinden itibaren e-Devlet sistemindeki “Askerliğim” ekranı üzerinden öğrenilebilecek.