Askerlik yol parası ne zaman yatar? 2025 askerlik yol parası nereye yatar, nereden alınır?

Askerlik yol parası ne zaman yatar sorusu sevk tarihi yaklaşan yükümlüler tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askeralma Genel Müdürlüğü askerlik görevini yerine getirecek yükümlülere sevk öncesi yol parası ödüyor. Celp tarihi yaklaşan yükümlüler 2025 askerlik yol parası nereye yatar, nereden alınır sorusunu gündeme getiriyor. Peki, Askerlik yol parası ne zaman yatar? 2025 askerlik yol parası nereye yatar, nereden alınır? İşte detaylar!

ASKERLİK YOL PARASI NEREYE YATAR, NEREDEN ALINIR?

Askerlik yol parası olarak geçen yol masrafı MSB Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yükümlüler adına PTT'ye yatar. Yükümlüler askerlik yol parasını herhangi bir PTT şubesine T.C kimlik kartı ile birlikte giderek alabilirler. Yol masrafı için yükümlünün "Asal Ödemeler" kapsamında ödemesi PTT'den alınır.

ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?

Askerlik yol parası sevk evrakı (sülus) alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde yükümlünün hesabına yatar.

Askerlik sevk belgesi ise sevk tarihinden 10 gün öncesinde alınabiliyor.