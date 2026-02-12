ASKİ açıkladı: Ankara'da barajların doluluk oranında son durum

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) resmi verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor.

ASKİ’nin 12 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %19.07 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %9.65 düzeyinde kaldı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

ASKİ'nin verilerine göre 12 Şubat itibariyle Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı: %25.17

• Çubuk 2 Barajı: %18,62

• Kargalı Barajı: %16,42

• Kavşakkaya Barajı: %15,45

• Kurtboğazı Barajı: %18,26

• Çamlıdere Barajı: %18,11

• Eğrekkaya Barajı: %31,37

• Peçenek Barajı: %19,24

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92