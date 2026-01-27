ASKİ açıkladı: Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum

Ankara’da baraj doluluk oranları kritik seviyelere gerileyişi devam ediyor.

ASKİ verilerine göre 26 Ocak 2026 itibarıyla barajların toplam doluluk oranı yüzde 12,65’e yükselirken, kullanılabilir aktif su oranı yüzde 1,40’ya yükseldi.

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm vermeye devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) resmi verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor.

ASKİ’nin 26 Ocak 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %12,65 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %1,40 düzeyinde kaldı. Böylece baraj doluluğunda 0,05 puanlık sınırlı bir artış kaydedilmiş oldu.

Öte yandan barajlardaki kullanılabilir su miktarında 0,04 puanlık çok küçük bir artış gerçekleşti.

Artış, kısa vadede olumlu bir işaret olsa da aktif su rezervlerinin hâlâ oldukça düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti.

ASKİ'nin verilerine göre 27 Ocak itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Kesikköprü Barajı: %100

• Eğrekkaya Barajı: %17,68

• Peçenek Barajı: %15,29

• Çamlıdere Barajı: %13,74

• Kargalı Barajı: %14,02

• Kurtboğazı Barajı: %8,90

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

• Çubuk 2 Barajı: %3,76

• Kavşakkaya Barajı: %3,29

• Akyar Barajı: %1,99