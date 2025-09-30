ASKİ'den Çankaya'da su kesintisi açıklaması

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Kesikköprü Barajı'ndaki boru arızası nedeniyle Çankaya ilçesinin bazı mahallelerinde plansız su kesintisi yaşandığını duyurdu.

ASKİ'den yapılan yazılı açıklamada, barajdaki 3 borudan 2'sinin patlaması sonucu arıza meydana geldiği ve yoğun su tüketimi nedeniyle İvedik Arıtma Tesisi'nde su seviyesinin düştüğü bildirildi. Bu nedenle P3 Pompa İstasyonu'na su akışının sağlanamadığı ve Çankaya'daki pek çok mahallede su verilemediği belirtildi.

Kesinti, 30 Eylül 2025 saat 20.20'de başladı. Suyun, 1 Ekim 2025 saat 08.00'de yeniden verilmesi planlanıyor.

Açıklamada, "Boru arızasında yaşanan aksaklık giderildikten sonra normale dönüş sağlanacaktır. Barajlardaki doluluk oranlarıyla ilgili ASKİ’nin planlı bir kesinti yapması söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın sabır ve anlayışı için teşekkür ederiz" denildi.

Kesintiden etkilenen mahalleler şu şekilde:

Akpınar, Anıttepe, Arka Topraklık, Aşağı İmrahor, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ata, Aydınlar, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Bahçelievler, Balgat, Barbaros, Bayraktar, Beytepe, Birlik, Boztepe, Büyükesat, Cebeci, Cevizlidere, Cumhuriyet, Çamlıtepe, Çankaya, Çiğdem, Çukurambar, Devlet, Dilekler, Doğuş, Dumlupınar, Ehlibeyt, Ellinciyıl, Emek, Ertuğrulgazi, Erzurum, Esatoğlu, Eti, Fakülteler, Fidanlık, Gaziosmanpaşa, Gökkuşağı, Göktürk, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Hilal, Huzur, İleri, İlkadım, İlkbahar, İlker, İncesu, İşçi Blokları, Karapınar, Karataş, Kavaklıdere, Kazım Özalp, Keklikpınarı, Kırkkonaklar, Kızılay, Kızılırmak, Kocatepe, Konutkent, Korkutreis, Küçükesat, Kültür, Malazgirt, Maltepe, Mebusevleri, Meşrutiyet, Metin Akkuş, Metin Oktay, Mimar Sinan, Muhsin Ertuğrul, Murat, Mustafa Kemal, Mürsel Uluç, Naci Çakır, Nasuh Akar, Oğuzlar, Oran, Orta İmrahor, Osman Temiz, Ön Cebeci, Öveçler, Remzi Oğuz Arık, Sağlık, Sancak, Seyranbağları, Sokullu Mehmet Paşa, Söğütözü, Şehit Cengiz Karaca, Şehit Cevdet Özdemir, Tınaztepe, Topraklık, Umut, Yakupabdal, Yeşilkent, Yıldızevler, Yukarı Bahçelievler, Yukarı Dikmen, Yukarı Öveçler, Yücetepe, 100. Yıl, Zafertepe mahalleleri.