ASKİ'den Seyhan Nehri açıklaması: “Nehre yalnızca yağmur suyu deşarjı yapılıyor”

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Seyhan Nehri’nin Dilberler Sekisi mevkiinde su akışının durduğu ve nehre kirli su bırakıldığı iddialarına ilişkin, “ASKİ tarafından söz konusu bölgede yalnızca yağmur suyu deşarjı yapılmaktadır. İddia edildiği gibi Seyhan Nehri’ne herhangi bir atık su bırakılmamaktadır” açıklaması yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Seyhan Nehri’nin Dilberler Sekisi mevkiinde su akışının durduğu ve nehre kirli su bırakıldığı yönündeki iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bazı basın yayın organlarında, Seyhan Nehri’nin Dilberler Sekisi mevkiinde su akışının durduğu ve nehre kirli su bırakıldığı yönünde iddialar yer almıştır. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından söz konusu bölgede yalnızca yağmur suyu deşarjı yapılmaktadır. İddia edildiği gibi Seyhan Nehri’ne herhangi bir atık su bırakılmamaktadır. Ancak tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Adana’da da ciddi şekilde kuraklık yaşanmakta, barajlardaki doluluk oranı önemli ölçüde azalmaktadır. Seyhan Nehri’ndeki suyun durağan hale gelmesi ya da nehre akışı sağlayacak şekilde su verilmesi konusu Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yetki ve sorumluluğundadır. Bu konuda ASKİ’nin herhangi bir tasarrufu bulunmamaktadır. ASKİ Genel Müdürlüğü, tüm çalışmalarını çevre ve halk sağlığına duyarlı biçimde yürütmeye devam etmektedir.”