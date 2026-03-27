ASKİ duyurdu: Ankara'da barajların doluluk oranında son durum

Ankara'daki baraj doluluk oranlarında kısmî bir artış olsa da kullanılabilir aktif su oranı kritik seviyelerde seyretmeye devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 26 Mart 2026 tarihli resmi verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %29,88 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %21,72 olarak ölçüldü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı Barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5,20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

ASKİ'nin verilerine göre 26 Mart itibariyle Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Akyar Barajı: %52,51

• Çamlıdere Barajı: %24,88

• Çubuk 2 Barajı: %47,65

• Eğrekkaya Barajı: %55,62

• Kargalı Barajı: %100

• Kavşakkaya Barajı: %39,46

• Kesikköprü Barajı: %100

• Kurtboğazı Barajı: %29,28

• Peçenek Barajı: %21,74

• Türkeşrefli Barajı: %5,20

• Uludere Barajı: %36,44