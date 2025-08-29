ASKİ duyurdu: Ankara'daki barajların doluluk oranı geriledi

ASKİ verilerine göre, ankara'da bulunan barajlarınsu seviyesi yüzde 18,73'e indi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), 2025 yılına ait baraj doluluk oranlarını ve su girişi verilerini açıkladı.

ASKİ verilerine göre; yılın ilk ayında barajlara 23 milyon 485 bin metreküp su girişi oldu. Şubat ayında bu rakam düşerek 1 milyon 362 bin metreküp seviyesinde kaldı.

En yüksek su girişi ise 38 milyon 344 bin metreküp ile nisan ayında kaydedildi. Ancak yaz aylarıyla birlikte barajlara giren su miktarı azaldı. Mayıs’ta 34 milyon 821 bin metreküp su girerken, Haziran’da bu rakam 5,6 milyon metreküp, Temmuz’da 4 milyon metreküp, Ağustos’ta ise yalnızca 3,2 milyon metreküp seviyesinde kaldı.

ÇUBUK 2 BARAJI YÜZDE 10,45

ASKİ’nin açıkladığı verilere göre Ankara’daki barajların doluluk oranlarında büyük farklılıklar dikkati çekiyor. Çamlıdere Barajı 1 milyar 220 milyon metreküp kapasiteye sahip olmasına rağmen yalnızca yüzde 18,77 doluluk oranına ulaştı. Benzer şekilde, Çubuk 2 Barajı yüzde 10,45, Eğrekkaya Barajı yüzde 26,19, Kurtboğazı Barajı ise yüzde 14,05 seviyesinde bulunuyor.

Buna karşın, Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranıyla öne çıktı. Kargalı Barajı da yüzde 99,63 ile Ankara’nın en dolu barajları arasında yer aldı. Türkşerefli Barajı’nın ise yalnızca yüzde 5,92 doluluk oranına sahip olması dikkati çekti.

TOPLAM DOLULUK ORANI YÜZDE 18,73’E GERİLEDİ

ASKİ’nin en son ölçümlerine göre Ankara’daki barajlarda toplam doluluk oranı yüzde 18,73 seviyesinde kaldı. Barajların toplam hacmi 1 milyar 585 milyon metreküp iken mevcut su miktarı yalnızca 296 milyon 988 bin metreküp olarak kaydedildi.

Son bir yılda şehre verilen su miktarı 1 milyon 619 bin metreküp olurken, barajlara gelen toplam su miktarı 261 milyon 803 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti. Aktif kullanılabilir su miktarı ise 108 milyon metreküp olarak ölçüldü. Bu da toplam kapasitenin yalnızca yüzde 7,74’üne denk geliyor.