ASKİ duyurdu: Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) resmi verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor.

ASKİ’nin 19 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %24,40 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %15,60 düzeyinde kaldı.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü ve Kargalı barajları, en düşük su miktarı ise yüzde 5,20 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

ASKİ'nin verilerine göre 19 Şubat itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Kargalı Barajı: %100

• Kesikköprü Barajı: %100

• Eğrekkaya Barajı: %41,93

• Akyar Barajı: %38,47

• Çubuk 2 Barajı: %33,02

• Kavşakkaya Barajı: %28,54

• Kurtboğazı Barajı: %26,76

• Peçenek Barajı: %21,69

• Çamlıdere Barajı: %21,53

• Türkeşrefli Barajı: %5,20