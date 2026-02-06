ASKİ paylaştı: Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm veriyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) resmi verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor.

ASKİ’nin 5 Şubat 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %15,54 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %5,71 düzeyine yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Kesikköprü Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı oldu.

ASKİ'nin verilerine göre 6 Şubat itibarıyla Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Kesikköprü Barajı: %100

• Eğrekkaya Barajı: %25,07

• Peçenek Barajı: %17,30

• Akyar Barajı: %16,49

• Kargalı Barajı: %15,87

• Çamlıdere Barajı: %15,19

• Kurtboğazı Barajı: %11,79

• Çubuk 2 Barajı: %10,03

• Kavşakkaya Barajı: %9,67

• Türkeşrefli Barajı: %5,92