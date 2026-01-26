ASKİ verileri paylaştı: Ankara'daki barajların doluluk oranında son durum

Ankara, baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilemesiyle su kaynakları açısından alarm vermeye devam ediyor.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) resmi verilerine göre, başkenti besleyen barajlardaki toplam su miktarı ve doluluk oranı kritik seviyelerde seyrediyor.

ASKİ’nin 26 Ocak 2026 tarihli verilerine göre barajların toplam doluluk oranı yaklaşık %12,60 olarak ölçüldü; kullanılabilir aktif su oranı ise yaklaşık %1,36 düzeyinde kaldı.

ASKİ'nin verilerine göre 26 Ocak itibariyle Ankara'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Kesikköprü Barajı: %100

• Eğrekkaya Barajı: %17,44

• Peçenek Barajı: %15,29

• Çamlıdere Barajı: %13,72

• Kargalı Barajı: %14,02

• Kurtboğazı Barajı: %8,71

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

• Çubuk 2 Barajı: %3,56

• Kavşakkaya Barajı: %3,26

• Akyar Barajı: %1,98