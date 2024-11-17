Askıda ekmek kuyrukları uzuyor

BirGün EGE

Ekonomik krizle boğuşan Türkiye’de, artan yaşam maliyetleri ve en temel gıda fiyatlarındaki yükseliş, halkı zora sokuyor.

Birçok yurttaş temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, yoksulluk sınırının altındaki hanelerin sayısı da artmaya devam ediyor. Özellikle emekliler, işsizler ve dar gelirli aileler, bir öğünü bile sağlamakta güçlük çekiyor. İzmir’in Buca ilçesine bağlı Şirinyer’de, yurttaşlar ücretsiz ekmek alabilmek için soluğu askıda ekmek kuyruğunda aldı. Günün hemen her saati uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar, artık bir ekmek almanın bile dert haline geldiğini belirtti.

Uzun kuyruklar çoğunlukla emeklilerden oluşuyor. Yıllardır emekli maaşı ile geçim sağladığını belirten bir yurttaş, “Eskiden emekli maaşımızla en azından sebzemizi, meyvemizi alırdık. Şimdi sebze, meyveyi geçtim ekmek almak bile dert oldu. Genellikle buradan alıyorum ekmeği, onlarca kişi burada sabah 8, akşam 8 dikiliyoruz ekmek almak için” dedi. Aylardır iş aradığını aktaran bir başka yurttaş ise, “Kirada oturuyorum, yaşamak çok masraf artık. Bir gelirim yok, nasıl geçineceğim? En azından fırın sayesinde ekmeğimi alabiliyorum” diye konuştu.

Askıda ekmek uygulamasından yararlanmak için Konak’a bağlı Eşrefpaşa’dan Şirinyer’e geldiğini aktaran bir başka yurttaş ise, “5 çocuğum var. Bir ekmek olmuş 10 lira. Nasıl geçineceğimizi şaşırdık. Garibanın durumu bu, açız. Aç olmasak burada işimiz ne” ifadelerini kullandı.

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‘ASKIDA FAKİR ÇAYI’

Çin, Hindistan ve Kenya'dan sonra dünyada en çok çay üretilen ülke Türkiye olmasına rağmen çayda bile benzer uygulamaya geçildi. Karaköy'de bir esnaf seçeneklerine 'yarım çay' ve 'fakir çayı'nı da ekledi. Kapıya “Yarım Çay bulunur” ve “Fakir Çayı bulunur” ilanları asan çay ocağının işletmecisi Ömer Seçkin, her iki seçeneğe de talep olduğunu belirtti. Seçkin, yarım çay seçeneğini, ocak ayında gerçekleşen asgari ücret zammının ardından kendisinin de çay fiyatına zam yapması üzerine vatandaşlardan gelen şikayetler nedeniyle sembolik olarak sunmaya başladığını söyledi.