Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

'Askıda Kitap' ile destek

Kültür Sanat
  • 22.08.2025 05:00
  • Giriş: 22.08.2025 05:00
  • Güncelleme: 22.08.2025 05:27
'Askıda Kitap' ile destek
Fotoğraf: AA

Kültür Sanat Servisi

Türkiye’nin bağımsız edebiyat topluluklarından Kitap Kurtları Kulübü, başlattığı yeni sosyal sorumluluk projesiyle bağımsız kitabevlerini ziyaret ederek toplu kitap alımlarıyla kitabevlerini desteklemeyi hedefliyor.

Her mevsim 1 bağımsız kitapevi, en az 3 kitap sloganıyla ‘Askıda Kitap’ uygulaması başlatan kulüp ilk etkinliğini Göztepe Gergedan Kitabevi’nde gerçekleştirdi. Etkinlik 25 Ekim Cumartesi İstanbul Bebek’teki ‘Envai’ (eski adıyla Türkü) Kitabevi’nde sürecek.

BirGün'e Abone Ol