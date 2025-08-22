'Askıda Kitap' ile destek
Kültür Sanat Servisi
Türkiye’nin bağımsız edebiyat topluluklarından Kitap Kurtları Kulübü, başlattığı yeni sosyal sorumluluk projesiyle bağımsız kitabevlerini ziyaret ederek toplu kitap alımlarıyla kitabevlerini desteklemeyi hedefliyor.
Her mevsim 1 bağımsız kitapevi, en az 3 kitap sloganıyla ‘Askıda Kitap’ uygulaması başlatan kulüp ilk etkinliğini Göztepe Gergedan Kitabevi’nde gerçekleştirdi. Etkinlik 25 Ekim Cumartesi İstanbul Bebek’teki ‘Envai’ (eski adıyla Türkü) Kitabevi’nde sürecek.