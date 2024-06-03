Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı: Suçlamaları reddetti

Ankara merkezli 21 ilde kripto dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 127 şüpheliden biri olan Aşkım Kapışmak serbest bırakıldı. Kapışmak, serbest bırakıldığını duyurduğu sosyal medya paylaşımda yöneltilen suçlamaları reddetti.

“Sıfır Risk İle Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen “Sibergöz-42” operasyonları çerçevesinde İstanbul’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Yazar Aşkım Kapışmak, serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Kapışmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli kontrolle serbest bırakıldığını duyurdu.

Kapışmak açıklamasında şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Siber Göz-42 operasyonu kapsamında hakkımda yapılan gözaltı işlemi sonrasında bugün adli kontrolle serbest bırakılmış bulunmaktayım.

Daha önce 31.05.2024 tarihinde yapmış olduğum kamuoyu duyurusunda da belirttiğim üzere; hayatım boyunca hiçbir suç ve organizasyonu içerisinde yer almadığım gibi tüm hayatımı yazdığım kitaplar ve motivasyon konuşmalarından kazanmaktayım.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Söz konusu gözaltı işleminin sebebi de medyada yer aldığı ve kamuoyunun da böylece malumu olduğu üzere; yıllar önce sadece tek bir kez motivasyon konuşmacısı olarak katıldığım sayısız şirketten bir tanesinin, bilmemin mümkün olmadığı, faaliyetlerinden ibarettir.

Türk adaletine olan sonsuz inancımla, tekrardan ilgi ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle selamlarımı iletirim."