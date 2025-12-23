Askıya alınmıştı: Karadağ'dan Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat hakkıyla ilgili yeni karar

Karadağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tekrar vizesiz olarak ülkeye girişine yeşil ışık yaktı.

Sabah gazetesinin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Karadağ hükümeti Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geri getirdi. Uygulamanın bu hafta içinde başlaması bekleniyor.

Öte yandan Ekonomim'in Vijesti.me'de yer alan haberden aktardığına göre vizesiz seyahatin süresi değişebilir. Buna göre 180 gün içinde 90 günlük vizesiz seyahat süresi 30 güne düşürülecek.

Söz konusu kararın, Karadağ’ın Avrupa Birliği (AB) ile vize uyum süreci kapsamında hayata geçirilen daha geniş bir tedbir paketinin parçası olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, Azerbaycan başta olmak üzere bazı üçüncü ülkelere yönelik vize uygulamalarının da 15 Ocak’a kadar AB politikalarıyla uyumlu hale getirileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Türk vatandaşlarının karıştığı iddia edilen bir bıçaklı saldırı nedeniyle Türkiye'ye yönelik vizesiz seyahat uygulaması askıya alınmıştı.

Olaydan kısa süre sonra Podgoritsa Yüksek Mahkemesi, "Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı olduğu iddiaları" nedeniyle tutuklanan 2 kişinin, olayla ilgisi olmadığını ve serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Yaşanan gelişmenin ardından geçen hafta Karadağ Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, vizesiz seyahat uygulamasını askıya alınması kararının iptal edileceğini açıklamıştı.