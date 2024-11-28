‘Asla geri adım atmadı’

Haber Merkezi

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde katledilmesinin üzerinden 9 yıl geçti. Elçi’nin öldürülmesine ilişkin etkin bir soruşturma yürütmeyen Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın üzerinden geçen 4 buçuk yılın ardından iddianameyi hazırladı. İddianamede, polisler Mesut Sevgi, Fuat Tan ve Sinan Tabur'un “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan cezaları istenirken Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Haziran 2024'te verdiği kararla, sanıkları beraat ettirdi. Mahkeme kararında sanıkların üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak delil bulunmadığını iddia etti.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Fethi Gümüş, “Cizreli bir tutuklunun iftirası üzerine 34 avukat ile yargılandı. Kısa sürede mahkemeye çıkardılar, 3 arkadaşıyla tutuklandı. Baskılara karşı hiçbir zaman yılmayan, direnen bir insandı. Belki de bu yüzden hedef oldu" dedi.

Elçi'nin katledilmesine giden sürecin bir televizyon programına katılmasının ardından hedef gösterilmesiyle geliştiğinin altını çizen Gümüş, "Kendisi hiçbir zaman geri adım atmadı. Televizyondaki spiker bilinçli olarak onu oyuna getirmeye çalıştı o da kendi düşüncesi yönünde cevap verdi. Bu cevap bazılarının hoşuna gitmedi, büyük ihtimalle o zaman Tahir için karar verdiler. Görevi esnasında infaz edildi" ifadelerini kullandı.