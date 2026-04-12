Asla geri adım atmayacağız

Belediyelere yönelik operasyonlar sürerken Bolu ve Üsküdar belediyeleri bürokratları tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, “Arkadaşlarımızın yanındayız” diyerek tutuklamalara tepki gösterdi.

AKP iktidarının siyasi darbeyle elinden almaya çalıştığı CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor. Üsküdar Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada 9 kişi tutuklandı, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu da yer aldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, tutuklama kararlarına tepki gösterdi. Dedetaş yaptığı açıklamada, "Üsküdar’da kurduğumuz güven ve dayanışma ortamını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.

‘SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ’

Tutuklama kararına sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösteren Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş şu ifadeleri kulladı:

"Üsküdar Belediyesi bünyesinde görev yapan arkadaşlarımız, meslek hayatlarını şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve bilimsel planlama anlayışına adamış, liyakat sahibi insanlardır. Çalışma arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayız ve yeniden aramıza döneceklerinden en ufak şüphemiz bulunmuyor. Üsküdar’da kurduğumuz güven ve dayanışma ortamını zayıflatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Komşularımız için var gücümüzle çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz." Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin rüşvet iddiaları üzerine 7 Nisan’da İstanbul ve Yalova’da 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Belediyelere yönelik başlatılan pperasyonlar kapsamında aralarında belediye yöneticilerinin de bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

BOLU’DA İKİ KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘irtikap’ soruşturmasında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir tutuklandı. Bolu Belediyesi’ne 28 Şubat’taki operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın tutuklanmışı.

Soruşturmada Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklanmıştı.