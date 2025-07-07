Asla izin vermeyeceğiz

POLİTİKA SERVİSİ

Baskıyı her geçen gün artıran, yargı sopasıyla muhalefeti susturmaya çalışan, belediye başkanlarını cezaevine tıkan, televizyonları karartan iktidar seçimsiz ve muhalefetsiz bir rejim için tüm imkanlarını seferber ediyor. 19 Mart İBB operasyonlarından bu yana dalga dalga hücum eden ve operasyonları tüm ülkeye yayan iktidarın baskılarına tepkiler sürüyor.

CHP’li belediyelere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin emniyetteki işlemleri dün de devam etti. Karalar için Adana’da eylem düzenlendi. Eylem sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Amasya’daki "Millet iradesine sahip çıkıyoruz" mitingindeki konuşması dev ekrandan izlendi.

Cezaevinde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da hukuksuzluklara karşı Silivri’den sosyal medya hesabı üzerinden mesaj gönderdi. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’da başlattığınız hukuksuzluk artık bir rejim krizine dönüştü. Önce halkı “yolsuzluk var” diyerek aldatmaya çalıştınız. Olmayınca zulmünüzü artırdınız. Kendi kendinizi ele verdiniz. CHP’yi ilelebet muhalefette görmeyi arzuluyordunuz. Seçimi kaybetmekten korkuyordunuz. Yapıştığınız koltuğunuzdan kalkmamak için ülkeyi ateşe atmayı göze almıştınız. Ama karşınıza bu büyük millet çıktı. Çaresiz kaldınız. Korktunuz. Korktukça saldırganlaştınız. Daha çok belediye başkanı tutukladınız, gözaltına aldınız. Peki ne umuyorsunuz? İtiraz eden herkesi tutuklasanız ne olacak? O sandığı nereye kadar kaçıracaksınız?” ifadeleri yer aldı.

Bugünün BirGün'ü

MUHİTTİN BÖCEK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Son operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılıktaki ifadesinde ‘rüşvet’ suçlamalarını reddederek, "Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılıktaki ifadesinde ‘rüşvet’ suçlamalarını reddetti. Böcek, eski gelinine alınan 30 milyon liralık evin parasının iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından ödendiğine, yine 8 milyon 500 bin liralık araç giydirme faturasının Yadoğlu tarafından ödendiğine ilişkin bilgisi olmadığını ifade etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıp dün gece tutuklanan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, savcılık ifadesi ortaya çıktı. Böcek ifadesinde, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Öte yandan iktidar, CHP’li belediyeleri kuşatırken eleştirileri de bastırmak için düğmeye bastı. Önceki gün gözaltına alınan BirGün yazarı ve Onlar TV yorumcusu Timur Soykan, Antalya, Adana ve Adıyaman belediye başkanlarının gözaltına alınmasını eleştiren sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Soykan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOYKAN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen BirGün yazarı Soykan, tutuklama istemiyle 4. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Gazeteci Şule Aydın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soykan’ın gözaltına alındığını duyurarak, gerekçenin X paylaşımları olduğunu söyledi. Yazarımız Soykan, sosyal medya hesabında CHP’li 3 belediyeye düzenlenen operasyonları eleştiren paylaşımlar yapmıştı. Soykan, bu paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı. Soykan, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Suç İşlemeye Teşvik" suçlamalarından tutuklama talebiyle 4. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Soykan, savcılık ifadesinde şunları kaydetti: "Ben daha önce emniyette ifade vermiştim. İfademin içeriği doğrudur ve aynen tekrar ederim. Soruşturmaya konu 5 Temmuz’daki paylaşımlar bana aittir. Rejim olarak bahsettiğim Türkiye Cumhuriyeti’ndeki iktidardır. Tweetlerimde yer alan darbe olarak bahsettiğim ise halkın seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesidir. Tweetlerimin içeriği incelendiğinde bir gazeteci ve yurttaş olarak tespitler yer almaktadır. Anayasal hakkım olan ve basın mensubu olmam sebebiyle bahse konu tweetler ifade özgürlüğü kapsamındadır. Tweetlere konu olan operasyonlar yargının siyasi talimatlar neticesinde kullanılmasına ilişkindir. Şayet tutuklanırsam tweetlerimin doğru olduğu aşikar olacaktır. Ekleyeceğim başka bir husus yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum."

Güvenlik görevlilerinin duruşmayı izlemek isteyen milletvekillerini engellemesi üzerine arbede yaşandı. CHP Milletvekilleri Yunus Emre ve Ali Gökçek ile TİP Milletvekili Ahmet Şık duruşma salonuna girebilmek için barikata yüklendi.

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BU OPERASYONLARLA BARIŞ GELMEZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ile beraberindeki heyet, CHP’li belediye başkanlarına yönelik gözaltı ve tutuklamaların ardından CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Hatimoğulları’na Eş Genel Başkan Yardımcıları Özlem Zengin, Mahfuz Güleryüz ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Emiraali Türkmen eşlik etti.

Görüşme sonrası Özel ve Hatimoğulları açıklamalarda bulundu. Özel’in yaptığı konuşmadan bazı kısımlar şöyle: ‘’Artık Türkiye’de bu operasyonların siyasi operasyon olmadığına inanmayan kimse kalmadı. Meseleyi siyasi angajmanlarla değil de vicdan gözüyle bakan kimse bu operasyonların yolsuzluk operasyonu olduğuna inanmıyor. Herkes bunun siyasi operasyon olduğunu biliyor. Açık ve net şekilde yapılan her şey hem belediye başkanlarının kişilik haklarına, ailelerine, çocuklarına yapılan zulümler bunların hepsi büyük vicdansızlıkla yapılan siyasi işlerdir. Suçları Tayyip Bey’in adayını yenmektir. Suçumuz partimizi birinci parti yapmaktır."

SOYKAN TEPKİSİ

Özel ayrıca adliyeye sevk edilen Timur Soykan hakkında da şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar Timur Soykan’ın tweeti; ‘Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor.’ Yani ‘Yolsuzluk var ve bunu ispatlamak gibi bir derdim yok artık diye bunu ilan ediyor’ diyor. Ve devam ediyor, diyor ki; ‘Seçimde AKP’yi yenmek suç olarak yasalara girsin. Böylece hâlen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulunur.’ Bundan dolayı Timur Soykan’ı tutuklamaya sevk ediyorlar?"

KABUL ETMİYORUZ

Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün CHP’ye yaptığımız ziyaretin amacı, dün sabah düzenlenen şafak operasyonuyla halkın iradesine vurulan darbeye karşı geçmiş olsun dileklerimizi iletmektir. Bu operasyonları, kayyım anlayışının bir devamı olarak görüyoruz. Türkiye’de bunu en iyi anlayabilecek siyasi parti biziz. Bugün, bu operasyonların siyasi olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şayet yolsuzluk ya da başka bir suç varsa, herkes hakkında soruşturma başlatılabilir. Kimse dokunulmaz değil. Ancak bu iddiaların bir kılıf hâline getirilerek siyasi operasyona dönüştürülmesini asla kabul etmiyoruz."

Bugün bu operasyonların bir siyasi operasyon olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum. Şayet ellerinde deliller varsa bazı soruşturmalar başlatılabilir. Fakat bunları bir kılıf haline getirerek bir siyasi operasyona dönüştürülmesini kabul etmiyoruz.

100 yıldır bu ülkede kronikleşmiş olarak devam eden bir süreci konuşurken bu operasyonları konuşuyor olmamız demokrasiye olan inancı zayıflatmaktadır. Biz bu operasyonları gerçekleştiren anlayışa bir kez daha seslenmek istiyoruz. Bu operasyonlar barış sürecini baltalamaktadır. Bu operasyonlar bir belediye başkanını cezaevine koymak anlamına gelmiyor sadece, seçme ve seçilme hakkının ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Çağrımızı yineliyoruz. Bugün bu operasyonları gerçekleştiren akıl, bunlardan vazgeçmeli."

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HUKUKSUZLUKLARDAN DERHAL VAZGEÇİN

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, DİSK Basın İş ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Çağlayan’daki adliyede bir araya gelerek gözaltındaki gazeteci Timur Soykan için özgürlük talep etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, Timur Soykan’ın TGC 2024 Basın Özgürlüğü Ödülü almış bir gazeteci olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Timur Soykan gözaltına alındığı için buradayız. Basın meslek örgütü temsilcileri ve Timur Soykan’ın arkadaşları olarak onun adına özgürlük talep etmeye geldik. Her gazetecilik faaliyetinin ardından, her ifade özgürlüğünün kullanılmasının ardından arkadaşlarımıza yönelik haksız gözaltı ve tutukluluk uygulamalarından vazgeçilmesin istiyoruz. Bu uygulamalar demokrasiye ve hukuka aykırıdır. Gazetecilik suç değildir. Timur Soykan serbest bırakılmalıdır. Mesleğini yapması engellenmemelidir. Yıllardır aynı nedenlerle Çağlayan Adliyesi’ndeyiz. Halkın haber alma hakkı, gazeteciler baskı altında tutularak engelleniyor. Bu haksız ve hukuksuz uygulamalardan vazgeçilsin istiyoruz” diye konuştu.

DİSK Basın İş adına söz alan Yönetim Kurulu Üyesi İzel Sözer görüşlerini şöyle dile getirdi: “Basın meslek örgütü temsilcileri olarak biz Timur Soykan’ın gazetecilik mesleğini hakkıyla yapmaya çalışan bir gazeteci olduğunu biliyoruz. Bir kez daha burada olduğumuz için çok üzgünüz. Adliyeden bugün çıkan karara güvenmek istiyoruz. Arkadaşımız serbest bırakılsın istiyoruz.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şube Başkanı Özgür Deniz Kaya da “Timur Soykan için buradayız. Maalesef gözaltında. Dayanışmamızı iletiyoruz. Meslektaşımız serbest bırakılsın, gazetecilik yapmaya devam etsin. Gazetecilik sadece haber yapmak değil, yorum yapmaktır, eleştirmektir. Soykan’ın yaptığı ifade özgürlüğünü kullanmaktır” dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu ise Timur Soykan’ı gazeteci olarak 25 yıldır tanıdığını belirterek, “Ana akımda da çalıştı, bağımsız olarak da çalıştı. Timur Soykan örgütlü suçları da haber yaptı. İktidarı eleştiren haberler de yaptı. Araştırmaları sonucunda bir tv yorumcusu olarak fikirlerini ifade ettiği için gözaltına alındı. Sınır Tanımayan Gazeteciler olarak ifade özgürlüğünü kullandığını düşündüğümüz Timur Soykan serbest bırakılmalıdır” diye konuştu.