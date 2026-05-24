Asla uzlaşmak yok mücadeleye devam

CHP Genel Merkezi, mutlak butlan kararının üçüncü gününde çok sayıda toplantı ve görüşmeye ev sahipliği yaptı.

CHP’de günün ilk gelişmesi, “Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı” oldu. İstinafın CHP Kurultayı’na yönelik kararının ardından yaşananların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının yanı sıra CHP Lideri Özgür Özel de katıldı. Toplantının ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, Özel yönetimine destek vurgusu yapıldı.

CHP’li büyükşehir belediye başkanları, Özgür Özel ile görüşmenin ardından ortak açıklama yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL’E DESTEK

Açıklamada, "Cumhuriyeti kuran Partimiz, ülkemizin demokrasi tarihinde bugüne kadar yaşanmış zor süreçlerden başarıyla çıkmıştır. Partimiz, bugün içinde bulunduğumuz süreçten de birlik ve beraberlik içerisinde güçlenerek çıkacaktır" denildi.

Mutlak butlan kararı hakkında yapılan değerlendirmede, "Mutlak Butlan’ kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız" ifadeleri kullanıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek verilen açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız" ifadelerine yer verildi.

KURULTAY ÇAĞRISI

Açıklamada ayrıca, "Gelinen aşamada; Partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz" denilerek kurultay talebi de ortaya konuldu.

YOĞUN TOPLANTI TRAFİĞİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyükşehir belediye başkanları toplantısının ardından milletvekilleriyle bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı için milletvekilleri saat 10.00 itibarıyla parti binasına geldi.

Parti Meclisi salonunda gerçekleştirilen toplantı saat 11.20’de başladı. Toplantı salonunun girişine hazirun listesi yerleştirildi. Milletvekilleri, toplantı salonuna girmeden önce hazirun listesine imza attı. CHP’liler imza uygulamasının bu toplantıya özel olmadığını, rutin bir uygulama olduğunu belirtti.

ÖZEL GRUP BAŞKANI

CHP Lideri Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildiği bildirildi. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 13 milletvekili ise Özel’e desteklerini bildirdi. CHP’liler, mahkeme kararının ardından CHP’nin Grup Başkanlığı görevine dönen Özel’in, “Meclis grubunun güvenini tazelediğini” söyledi. Toplantıya katılmayan milletvekili sayısının ise 22 olduğu kaydedildi.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, CHP Lideri Özgür Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında net mesajlar verdi. Toplantıda yapılan seçimde CHP Grup Başkanı seçilen Özel’in, “Bu seçim, mutlak butlan kararını kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor” dedi. Milletvekilleri de seçimin yalnızca irade beyanı olduğunun altını çizerek, “CHP Grubu’nun Özel’e desteği bir kez daha tescillendi” diye konuştu.

Özel’in milletvekillerine, “Genel merkezimizi terk etmeyeceğiz” dediğinin de altı çizildi. TBMM’nin artık önemli bir mücadele alanı olduğunu anlatan Özel, “Cumhuriyetin ilk yıllarında CHP Genel Başkanı’nın makamı nasıl ki birinci Meclis’ti, şimdi de TBMM’deki odamdır” ifadesini kullandı.

“KARARLARINI TANIMIYORUZ”

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı seçilen Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Bundan sonra benim için Sayın Genel Başkan değil, Kemal Bey’dir” ifadesini kullanan Özel’in, “Kemal Bey’in atamalarını kabul etmeyeceğiz. Görevden alınan il başkanları, bizim il başkanlarımızdır” dediği bildirildi.

Kılıçdaroğlu ile uzlaşma tartışmalarıyla ilgili mesaj verdiği de öğrenilen Özel’in, “Ancak hatları belli şekilde kurultay takvimi belirlenirse uzlaşırım. O da en kısa zamanda olmalı. Aksi takdirde, bayramdan sonra delegelerin imzasıyla partiyi olağanüstü kurultaya götürürüz” dediği aktarıldı.

“BENİ DE İHRAÇ EDEBİLİRLER”

CHP Lideri Özel’in, “Partiden hepimizi ihraç edebilirler, olmaz diyemiyorum. Ben de dahil bu salondaki herkes için bu yöntemi kullanabilirler” dediği ileri sürüldü.

GRUBA KATILMAYANLAR

Kapalı gruba katılmayan isimlerden bazıları Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Ali Öztunç ve Ali Fazıl Kasap olarak sıralandı. Gürsel Erol’un toplantıya katıldığı ancak geçersiz oy kullandığı anlatıldı. Okan Konuralp, Namık Tan ve Cevdet Akay ise mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstinafın tedbir kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da kararın ardından ilk kez gazetecilere açıklamalarda bulundu. Soru almayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP, ahlaki değerlerini ve ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum, CHP’yi kuruluşundaki kodlarına yeniden kavuşturacağız, ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiriler gelmiştir, muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım.” CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, özetle şunları dile getirdi: "Butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararla uzlaşacak halimiz yok. 40 gün içinde Kurultay bekliyoruz. CHP’nin seçilmiş genel başkanıyım. Kurultay yapılana kadar grup toplantılarını yine ben yapacağım. Kurultay yapıldıktan sonra yeniden seçilmiş genel başkan olarak yine grup toplantılarını ben yapacağım.

TEKİN: KURULTAY KASIM’DA

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan ve mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden Gürsel Tekin, partinin seçimli büyük kurultayının Kasım 2026’da gerçekleştirileceğini savundu.

YSK KARARI

Gün içinde dikkati çeken bir gelişme daha yaşandı. Bir CHP üyesisin, mutlak butlan kararının ardından yerel seçimlerin iptal edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren YSK, başvuruyu reddetti.

***

DEMOKRASİYE BİR MÜDAHALE

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Genel Merkezi’nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Toplantıda yalnızca mutlak butlan kararını, sonuçlarını ve yaratabileceği riskleri değerlendirdiklerini belirten Doğan, "CHP’ye mutlak butlan kararı, daha önce yine Merkez Yürütme Kurulumuzun yaptığı yazılı açıklamada da ifade ettiğimiz üzere, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının parçası. Seçime ve siyasi partilere ilişkin hepinizin artık malumu Anayasa’da özel düzenlemeler var. Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu’na göre bu karar bir yetki aşımını da ortaya koyuyor bir daha. Açık ifade etmek gerekirse mutlak butlan kararı hukuka aykırı bir siyasi karar. DEM Parti olarak ilkesel tutumumuz, dün olduğu gibi bugün de demokratik siyasete dönük saldırılara karşı halk iradesinin yanında yer almaktır. Bunu geçmişten bugüne hep bu şekilde düstur edindik. Bundan sonra da böyle olacak" diye konuştu.