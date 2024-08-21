Aslan deplasmanda avantaj peşinde koşacak

Spor Servisi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. Bern kentindeki Wankdorf Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu. İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonuncu turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

OKAN BURUK CEZALI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçında yedek kulübesindeki yerini alamayacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçının ardından yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu, Okan Buruk'a 2 maç ceza verdi. Tecrübeli teknik adam, Young Boys ile yapılacak 2 maçta da yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek.