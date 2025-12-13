Aslan ligde yoluna kayıpsız devam ediyor

Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip puanını 39'a yükseltti. Antalyaspor ise 15 puanda kaldı. Karşılaşmanın önemli anları:

Karşılaşmanın ilk atağı 2. dakikada Galatasaray'dan geldi. Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Abdullah Yiğiter'in göğsünden seken meşin yuvarlak Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Yunus Akgün'ün kontrolü sırasında uzaklaşan topu kaleci Abdullah Yiğiter kontrol altına almayı başardı.

5. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasına giren Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in müdahalesiyle kornere çıktı.

7. dakikada Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1

11. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2

15. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

44. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

OSIMHEN FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıya baskılı başlayan Antalyaspor, rakip yarı sahada topla daha fazla oynayan taraftı. Final paslarını iyi yapamayan kırmızı-beyazlılar pozisyon üretmekte zorluk yaşadı. 56'ncı dakikada Antalya'nın bıraktığı alanı Yunus Akgün'ün harika pasıyla iyi değerlendiren Victor Osimhen farkı üçe çıkardı.

Golden sonra oyunun yoğunluğu azaldı. Antalya duran toptan pozisyon üretmeye çalışırken 69'uncu dakikada Van de Streek'in golüyle farkı bire indirdi: 3-1. 90+3'te sahneye çıkan Mauro Icardi maçın skorunu belirledi: 4-1.

MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray'da yedek kulübesinde ise Sara, Icardi, Batuhan Şen, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Arda Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile deplasmanda oynadıkları maça göre ilk 11'de biri zorunlu iki değişiklik yaptı. Buruk, sakatlığı bulunan Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Günay Güvenç'e, Sara'nın yerine de Yunus Akgün'e görev verdi.

Antalyaspor ise sahaya Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Hüseyin Türkmen, Bünyamin Balcı, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm ve Boli ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Antalyaspor'un yedek kulübesinde ise Samet Karakoç, Bahadır Öztürk, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Van de Streek, Ensar Buğra Tivsiz, Doğukan Sinik, Saric, Kağan Arıcan ve Poyraz Efe Yıldırım yer aldı.

Antalyaspor'da Erol Bulut, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasına göre bir değişikliğe giderek Bahadır Öztürk'ün yerine Giannetti'ye görev verdi.