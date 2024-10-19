Aslan payı Diyanet’e

İcracı bakanlıkların bütçe artışı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçe artışına bile yetişemedi.

İktidar, en büyük bütçe artışını, İklim Değişikliği Başkanlığı ödeneğinde yaptı. Buna göre, 2024 yılında 178 milyon 814 bin TL olan başkanlığın bütçesinin yüzde 127’lik artışla 2025 yılında 405 milyon 463 bin TL’ye çıkarılması planlandı.

İktidar, öğrencilerin barınma sorununun çözümünde zafiyet yaşayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin olmadığı gerekçesiyle eleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini ise beklenen oranda artırmadı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesinde öngörülen yüzde 42’lik artışa karşın, kritik önemi bulunan bazı bakanlıkların bütçe artış oranı, şöyle:

• Gençlik ve Spor Bakanlığı: Yüzde 35

• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Yüzde 22

• Milli Eğitim Bakanlığı: Yüzde 33

• Sağlık Bakanlığı: Yüzde 39

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: Yüzde 36

130,1 MİLYAR TL DEV BÜTÇE

Bütçe, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın para yutmaya devam edeceğini gözler önüne serdi. Diyanet’e 2025 yılında, 2024 yılına göre 38 milyar 294 milyon 348 bin TL daha fazla bütçe verileceği öğrenildi. Başkanlığa 2025 yılı için teklif edilecek bütçede 2024 yılı bütçesine oranla yaşanan artış, yüzde 41,7 olarak hesaplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2025 yılında 130 milyar 119 milyon 153 bin TL bütçe verilmesi teklif edilecek.

2025 yılında 2024’e oranla yüzde 42 daha fazla ödenek alacak başkanlık, 2026 ve 2027 yıllarında da para yutmaya devam edecek. Buna göre, başkanlığın 2026 yılı bütçesinin 153 milyar 505 milyon 315 TL, 2027 yılı bütçesinin ise 175 milyar 442 milyon 294 bin TL olması öngörülecek.

ERDOĞAN’IN MAAŞINA YÜZDE 30 ZAM

Cumhurbaşkanlığı’na ait 2025 yılı bütçe teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklife göre yüzde 30 artırılan 'Cumhurbaşkanı ödeneği' 2 milyon 856 bin olarak belirlendi. Yüzde 30'luk artışla birlikte yeni yılda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı da 183 bin liradan 238 bin liraya çıkacak. Böylece Erdoğan'ın alacağı maaş 55 bin TL birden zamlandı. Cumhurbaşkanlığı’nın temsil ve tanıtma giderleri içinse 255 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın “Kar amacı gütmeyen kuruluşlara” yapacağı trans ferler için 65 milyon TL, 'hane halkı ve işletmelere' yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi. Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı. Bütçe teklifinde 'Cumhurbaşkanı ödeneği' 2026 yılı için tahmini 3 milyon 142 bin lira, 2027 yılı içinse 3 milyon 456 bin lira olarak öngörüldü.