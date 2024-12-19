‘Aslan payı’ sorunlara uğramıyor

Haber Merkezi

İktidar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) her dönem bütçeden ‘aslan payını’ aldığını söylese de eğitimdeki sorunlar katlanarak büyüyor. Bakanlığın 2025 yılı için 2 trilyon 186 milyar TL’lik bütçesi kabul edilirken ücretli öğretmenlerin maaşlarının yatırılmaması, ‘tasarruf adı altında’ taşımalı eğitimin kaldırılması gibi birçok sorun yerli yerinde duruyor.

Eğitimde ‘aslan payı’nın uğramadığı sorunlar ise şu şekilde:

• Maaşlar yatırılmıyor: Asgari ücretin altında çalıştırılan ücretli öğretmenlik sisteminde de sorunlar sürüyor. Öğretmenlerin maaşlarının yaklaşık 3 aydır yatırılmamasına tepkiler yükselirken gecikmeye gerekçe olarak ise ‘ödenek yokluğu’ gösterildi.

• Bir öğün ücretsiz yemek talebi: OECD’nin verilerine göre ülke çocuk yoksulluğunda ilk sırada yer alırken okullarda “bir öğün ücretsiz yemek” talebi sürüyor. MEB, bu talebe karşı “yetersiz kaynak” ifadelerinin arkasına sığınsa da kaynak, gerici vakıf ve derneklerle yapılan protokollere akıtılıyor.

• Taşımalı eğitim kaldırıldı: Taşımalı Eğitim Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında taşımalı eğitimin 50 kilometre sınırlandırılması 30 kilometreye kadar düşürüldü. Taşımalı eğitimin ortaöğretimde kaldırılırken ilköğretimde kısıtlanmasına tepkiler sürerken uzmanlar yüzlerce çocuğun eğitimden kopacağına dikkat çekiyor.

• Temizlikten ‘tasarruf’: İşgücü Uyum Programı kapsamında okullara hizmetli alım koşulları zorlaştırılırken okullar çöp yığınına döndü. Hizmetlilerin çalışma süresi 3 güne indirilirken sınıfları velilerin temizlendiği görüntüler tepki çekti.