Aslan, Rize'de rahat kazandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrılarak haftayı lider kapatmayı garantiledi. Bu sonuçla Galatasaray 52 puana yükselirken, Çaykur Rize 20 puanda kaldı.

10. dakikada Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti: 0-1.

SOWE FIRSATI HARCADI

21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı. Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da tempoyu artırdı. Çaykur Rize'nin bulduğu bir gol VAR'ın uyarısıyla iptal edildi.

Daha sonra oyundaki ağırlığını artıran Galatasaray 62'nci dakikada Yunus Akgün'ün 73'üncü dakikada Victor Osimhen'in golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇTAN NOTLAR

Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Lang ve Osimhen ilk 11'i ile başladı.

Galatasaray'da Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina da sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu da kadroda yer almadı.

Yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey ise maça yedek başladı.

Teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor ise sahaya Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Olawoyin, Laçi, Mihaila ve Sowe'dan oluşan 11'le çıktı.

Yeşil-mavili ekibin kadrosunda sakatlığı nedeniyle Alikulov ve Augusto yer almadı. Çaykur Rizespor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.