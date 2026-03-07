Aslan şampiyonluk yolunda büyük düğümü çözdü

Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği derbide Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Tüpraş Stadı’nda oynanan mücadele sertlik dozunun yüksek olduğu anlara sahne olurken, karşılaşmada hakem sık sık kartına başvurmak zorunda kaldı.

Toplamda 11 kartın çıktığı derbide Beşiktaşlı üç futbolcu sarı kart görürken, Galatasaray’da ise yedi oyuncu sarı kartla cezalandırıldı. Sarı-kırmızılı ekipte Leroy Sane, VAR incelemesinin ardından 62. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

TEK GOL OSIMHEN'DEN

Karşılaşmanın kaderini belirleyen an ise ilk yarıda geldi. Dakikalar 39’u gösterirken Victor Osimhen, ceza sahası içinde bulduğu fırsatı gole çevirerek Galatasaray’ı öne geçirdi. Nijeryalı golcünün kaydettiği bu gol, derbinin de tek sayısı oldu.

İkinci yarıda Beşiktaş beraberlik için baskısını artırsa da aradığı golü bulamadı. Sahada 10 kişi kalan Galatasaray ise savunmada dirençli bir oyun ortaya koyarak skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde bu sezonki ilk derbi galibiyetini elde ederek puanını 61’e yükseltti. Beşiktaş ise ligdeki yenilmezlik serisini derbide kaybederken 46 puanda kaldı.