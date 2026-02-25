Aslan, Torino'da tur peşinde: Muhtemel ilk 11'ler

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus’a konuk olacak. Torino’daki Allianz Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Joao Pinheiro yönetecek.

İlk maçta sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, rövanşta her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyette de tur atlayan taraf olacak.

Üç farklı yenilgide karşılaşma uzatmaya gidecek, dört veya daha farklı farkta Juventus turu geçecek.

SON 16 İÇİN HESAPLAR BELLİ

Galatasaray, turu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda İngiltere temsilcileri Liverpool veya Tottenham Hotspur ile eşleşecek.

Sarı-kırmızılı ekipte Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadıkları için mücadelede forma giyemeyecek.

Öte yandan Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde, Galatasaray’ın turu geçmesi durumunda son 16 turunun ilk maçında forma giyemeyecekler.

YENİLGİYİ TELAFİ ETMEK İSTİYORLAR

Galatasaray, Süper Lig’de Konyaspor karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin ardından moral arıyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanında turu geçerek hem Avrupa’da yoluna devam etmek hem de ligdeki kaybı unutturmak istiyor.

Galatasaray’ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde eski takımı Juventus’a karşı sahaya çıkacak.

İlk maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Lemina, Juventus’ta 2015–2017 yılları arasında görev yaptığı 42 maçta 3 gol kaydetmişti.

12 YIL SONRA YENİDEN

Galatasaray, turu geçmesi halinde 12 sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselmiş olacak. Sarı-kırmızılılar, 2013-2014 sezonunda Juventus’u evinde 1-0 mağlup ederek gruptan çıkmış, ardından son 16 turunda Chelsea’ye elenmişti.

Juventus ise Serie A’nın 26. haftasında sahasında Como’ya 2-0 mağlup oldu. Torino ekibi ligde 46 puanla 5. sırada yer alırken, son 5 resmi maçında galibiyet alamadı. Bu süreçte 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Juventus, 6 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER

Juventus: Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, David, Kenan Yıldız

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Sara, Lang, Osimhen