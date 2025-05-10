Aslan, Trabzonspor’a karşı ilk raunta çıkıyor

Spor Servisi

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında bugün deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi aşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı. RAMS Park'taki karşılaşma oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi. İki takım, bugünkü maçın ardından 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de yarın kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor maçına tam kadro çıkacak.