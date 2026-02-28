Aslan yorgun da olsa galip

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında önemli bir virajı kayıpsız döndü.

Hafta içinde Juventus karşısında Şampiyonlar Ligi’nde 120 dakika sahada kalan sarı-kırmızılılar, yoğun tempoya rağmen ligde hata yapmadı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan Galatasaray, 22. dakikada Sacha Boey ile fileleri havalandırdı ancak gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İLK GOL BOEY'DEN

İlk yarının son bölümünde oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 45+2. dakikada aradığı golü buldu. Lucas Torreira’nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Boey, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor, 46. dakikada Steve Mounie’nin kafa golüyle skoru 1-1’e getirdi. Bu gole kısa sürede yanıt veren Galatasaray, 58. dakikada yeniden öne geçti. Gelişen atakta ceza sahasında seken topu önünde bulan Torreira, sert vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın son bölümünde oyunu rakip sahaya yıkan sarı-kırmızılılar, farkı 83. dakikada artırdı. Alanyaspor savunmasının hatasında araya giren Victor Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye göndererek skoru 3-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korudu. Sarı-kırmızılı ekip, yoğun fikstüre rağmen ligdeki istikrarlı yürüyüşünü sürdürdü.