Aslanapa’da trafik kazası: 1 çocuk öldü, 3 yaralı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mustafa K.’ın (37) idaresindeki otomobil, Kütahya-Gediz kara yolu Göynükören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa K, eşi Bediha K, (33), çocukları Asaf (8) ve Kamil (14), ambulansla Aslanapa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 14 yaşındaki Kamil K. doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.