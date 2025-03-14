Aslan’ın konuğu Antalyaspor

Spor Servisi

Lider Galatasaray, Süper Lig’in 28. haftasında bugün sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. RAMS Park’ta yapılacak maç saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig’de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 7 puan önünde yer alıyor.

İLK MAÇ 3-0 BİTMİŞTİ

Galatasaray, bugünkü karşılaşmada galibiyetle ayrılması durumunda puanını 71’e çıkarak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde galip gelmesi durumunda şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2 maç fazlasıyla 10’a çıkaracak.

Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı mücadeleyi 3-0’lık skorla kazanmıştı.