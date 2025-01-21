Aslan’ın konuğu Dinamo Kiev

Spor Servisi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bugün Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.

Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi. Kupa 2'de yoluna namağlup devam eden Galatasaray'ın son 16 turu play-off'unda mücadele etmesi 6. hafta müsabakalarının ardından kesinleşti. Galatasaray, bugünkü karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak ilk 8 hedefi için avantajını sürdürmeyi amaçlıyor.