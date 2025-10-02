Aslan’ın tarihi zaferinin hatırlattıkları

Galatasaray’ın önceki gün Liverpool’a karşı aldığı tarihi zafer İngiliz ekibinin ülkemizde olan karşılaşmalarını tekrar akla getirdi. Kırmızılar her ne kadar 2005’te Şampiyonlar Ligi’nde unutulmaz bir geri dönüşe imza atıp kazandığı Şampiyonlar Ligi’yle ülkemizi özellikle de İstanbul’u güzel anılarla hatırlasa da ülke takımlarına karşı deplasmanda oldukça kötü bir karneye sahip.

İngiliz ekibi şu ana kadar Türk takımlarına karşı deplasmanda oynadığı 7 maçın yalnızca 1’ini kazanabildi. O galibiyet Trabzonspor’a karşı 2010’da Avrupa Ligi play-off turunda geldi. Türkiye’de Liverpool’a karşı alınan unutulmaz zaferlere yakından göz atıp, hafıza tazeleyelim.

1- TRABZONSPOR-LIVERPOOL: 1-0 (20 EKİM 1976)

Bordo-mavili fırtınanın en sert estiği yıllar. Bu maçtan 9 yıl önce Trabzon’daki üç ayrı takımın birleşmesiyle kurulan Karadeniz Fırtınası, Türkiye Ligi’ndeki ilk şampiyonluğu sonrası o yıllarda adı Şampiyon Kulüpler Kupası olan Kupa 1’de dönemin en güçlü takımlarından Liverpool’a karşı. Kırmızılar’ın efsanesinin büyüdüğü yıllar takımın başında unutulmaz teknik adam Bob Paisley var, Trabzon’un kulübesinde ise bir diğer efsane Ahmet Suat Özyazıcı. Bordo-mavili takımın kalesinde Şenol Güneş, Liverpool’un forvet hattında ise yakından tanıdığımız John Benjamin Toschack var. Fırtına o dönem sert savunmasıyla tanınıyor. 30 maçta sadece 14 gol yiyerek şampiyonluk ipini göğüslemiş bir takımdan bahsediyoruz. Aynı savunmayı Avrupa devine karşı da uygulayan bordo-mavililer, ‘Dozer’ lakaplı Cemil Usta’nın 64’üncü dakikada attığı penaltı golüyle güçlü rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet o dönem emekleme aşamasında olan ülke futbolunun belki de Avrupa kupalarında aldığı en önemli galibiyetti. Fırtına rövanşta 3-0 kaybedip organizasyona veda etse de unutulmaz bir dönemi şaşalı bir galibiyetle taçlandırmayı başardı.

NOT: Liverpool bu sezonda Şampiyon Kulüpler Kupası’nı müzesine götürdü.

2- GALATASARAY-LIVERPOOL: 3-2 (5 ARALIK 2006)

Galatasaray’ın bugünkü gibi olmadığı bocaladığı yıllar. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında üst tur şansını kaybetmişti. Okan Buruk’un da harika bir golle katkı sunduğu galibiyet sarı-kırmızılılar için kötü geçen sezonun teselli anlarından biriydi.

3- BEŞİKTAŞ-LIVERPOOL: 2-1 (24 EKİM 2007)

Beşiktaş’ın bugünlerde olduğu gibi saha içindeki kimliğini yitirdiği yıllar. Önceki sezonu kısıtlı kadroyla ikincilikle tamamlayıp kupa kazanan Jean Tigana’yla yollar ayrılıp, Ertuğrul Sağlam göreve getirilmiş. Ön elemelerde Sherif Tiraspol ve Zürih’i saf dışı bırakıp Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başaran siyah-beyazlılar, A Grubu’nda ilk iki maçında Marsilya ve Porto’ya kaybettikten sonra Liverpool karşısında. Liverpool’un da tıpkı Beşiktaş gibi sancılı yılları, Premier Lig’de bir türlü gelmeyen ve büyüyen şampiyonluk hasreti kulüp için büyük baskı unsuru. Ancak Rafael Benitez yönetimindeki Kırmızılar, Devler Ligi’nde oldukça başarılı. 2004- 2005’teki unutulmaz final sonrası şampiyonluk, 2006-2007’de ise oynanan final kulübün yerel ligde başarısız olsa da ayakta durmasını sağlıyor. Beşiktaş rakibinin mutlak favori olarak görüldüğü maçı Sami Hyypia ve Bobo’nun attığı gollerle 2-1 kazandı. Maçı unutulmaz kılan ise Beşiktaş taraftarının yarattığı muazzam atmosferdi.

4- BEŞİKTAŞ-LIVERPOOL (1-0 PENALTILARLA: 6-4) 2 ŞUBAT 2015

Usta spiker Ercan Taner’in “Goodbye Liverpool” sözleri hâlâ kulaklarımızda. Beşiktaş’ın yakın tarihinin en önemli zaferlerinden biri. Avrupa Ligi gruplarında oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Slaven Bilic yönetimindeki siyah-beyazlılar grubunu bir başka İngiliz ekibi Tottenham’ın üstünde lider olarak tamamlamıştı. Play-off turunda ise çekebileceği en kötü kuradan birini çekerek Liverpool’a eşleşen Kara Kartal, ilk maçı Anfield’da 1-0 kaybetmişti. Rövanşta maçın başından sonuna kadar harika bir futbol ortaya koyan Beşiktaş Tolgay’ın golüyle maçı uzatmaya taşımayı başardı. Uzatmada birçok pozisyondan yararlanamayan siyah-beyazlılar, penaltı atışları sonrasında dev rakibini turnuvanın dışına itmeyi başardı.

Bu zaferin üstüne daha fazlası beklenirken son 16’da Club Brugge’a elenen Beşiktaş bu görkemli galibiyeti yeterince iyi taçlandıramadı.

