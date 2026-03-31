Aslansoy Tekstil’de, kadın işçiye cinsel saldırı gerekçesiyle patron Aslansoy’un yargılanacağı dava ertelendi

Antep’te Ahmet Aslansoy Tekstil Fabrikası'nın patronu Ahmet Aslansoy'un yanında çalışan G.Ç.'ye taciz ve basit düzeyde cinsel saldırıdan yargılanacağı dava hâkimin izne çıkması gerekçesiyle 16 Nisan tarihine ertelendi.

AKP Antep Milletvekili Derya Bakbak’ın babası Ahmet Aslansoy’un Tekstil Fabrikasında çalıştığı dönemde fabrikanın patronu Ahmet Aslansoy tarafından tacize ve basit düzeyde cinsel saldırıya maruz kalması üzerine şikâyetçi olan G.Ç’nin, iddianamesi yaklaşık bir yılın ardından hazırlandı.

Soruşturma dosyasında bir yıl boyunca iddianame düzenlenmemesine kamuoyunun tepkisi üzerine, kadın İşçi G.Ç ile Avukatı Esmer Özer ifadeye çağırılmış, iddia ise “Kişisel haklara saldırı, ticari itibarı zedeleme ve onur ve saygınlığı lekeleme” olmuştu.

PATRON TACİZ EDER, YARGI KORUMA KALKANI ALIR

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, sosyal medya paylaşımında, yaşanan olaya şu şekilde tepki göstererek dayanışma çağrısında bulundu:

"Antep’te Ahmet Aslansoy Tekstil’de çalışan bir kız kardeşimiz, bizzat patronun tacizine maruz kalmış ve şikâyetçi olmuştu. Ahmet Aslansoy’u CİMER’e bildirmiş, karakola gitmiş, tacizi ispatlayan bütün delilleri teslim etmişti. Ancak şikâyetin üstünden geçen bir yıl boyunca bütün somut delillere rağmen iddianame hazırlanmamıştı.

Çünkü fail, iktidar milletvekilinin babası; Çünkü fail, sırtını sermayeye ve siyasi nüfuzuna dayamış bir patron! Kız kardeşimiz ‘İş bulamazsın’ diye tehdit edilirken, dosya sümen altı edilirken susmadık. Ne zaman ki BİRTEK-SEN ile o sesi Meclis kürsüsüne taşıdık, bir yıldır bekleyen dosya bir günde iddianameye dönüştü! Ama mesele orada bitmedi; suçlu olan patron, "marka itibarım zedeleniyor" diyerek tacize uğrayan kadından ve avukatından şikâyetçi oldu.

Tablo net: Patron taciz eder, yargı onu koruma kalkanına alır! Patron suç işler, bunu teşhir eden sendika başkanı Mehmet Türkmen gibi tutuklanır! Bu düzen diyor ki; ‘Patronsan suç işleme özgürlüğün var, işçiysen hakkını arayamazsın!’ 31 Mart Salı günü, Aslansoy’un yargılandığı davanın ilk duruşması görülecek. Tüm kadın örgütlerini, baroların kadın hakları merkezlerini, emek dostlarını duruşmaya çağırıyoruz: Gelin, patronların "suç işleme özgürlüğüne” hep birlikte "dur" diyelim! Patronların arkasına sığındığı o kirli dokunulmazlık zırhını hep birlikte söküp atalım. Bu kölelik düzenine, bu karanlık ittifaka karşı kadın dayanışması ve sınıf dayanışmasını gücünü gösterelim!"

Davanın ardından adliye önünde açıklama yapan mağdur ve BİRTEK-SEN avukatı Esmer Özer ise şunları söyledi:

"Adliyeye geldiğimizde hakimin bu sabah itibariyle mazeret gönderdiği ve dosyanın duruşmasının görülmeyeceğini öğrendik. Nöbetçi hakim de sanıklar burada olmadığı için sadece duruşmasının erteleneceğine dair beyanlarımızı alıp 16 Nisan’a erteledi. Buradaki güçlü dayanışmasının kadın örgütlerimin buradaki güçlü temsiliyetinin iş yerindeki bulunduğu pozisyondan kaynaklı öde ettiği güçle kdın işçiye taciz eden bu failin duruşmasında böyle bir büyük dayanışmanın örgütlenmiş olmasının aşınan bu izinde etkili olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki celse burada daha güçlü bir şekilde olacağız."

Özer'in ardından konuşan Sevda Karaca ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok önemli bi duruşma görülecekti. Bu duruşma bu şehirde fabrikalarda taciz edilen şiddete uğrayan koz kardeşlerimiz için sembol davalardan bir tanesi. Aslansoy fabrikasında yaşanan taciz koz kardeşimizin büyük cesaret ve çabalarıyla gündem oldu. Cimere başvurdu deliller sundu,suç duyurusunda bulundu, bu tacizin ortaya çıkması ve adaletin sağlanması için tam bir sene boyunca yaptığı başvurulara hiçbir cevap alamadı. BİRTEK-SEN ile beraber bize ulaştılar. Bu dosyayı gündeme ettik sorduk bir sene boyunca deliller ortada olmasına rağmen bir taciz dosyasının neden adalet mekanizmalarında gündem edilmediğini hep beraber sorduk. Biz cevabı biliyoruz. Öncelikli olarak memleketin her yerinde olduğu gibi Antep’te de patronların şifreyi tacizi üstü kapatılan sıradan olaylar haline getiriliyor. Ama bir mesele daha var: tacizin yaşandığı fabrika alo milletvekili derya b nin ailesinin fabrikası. Tam 1 sene boyunca hiçbir işlem yapılmadı büyük kamuoyu desteğiyle kadın örgütleri emek demokrasi güçlerinin hukuk örgütlerinin desteğiyle nihayet bugün duruşma görülecekti. Duruşmadan önce bir şey daha yaşadık. Yaşadıklarını anlattığı için kadın arkadaşımız ve onu savunduğu için avukat arkadaşımız markanın değerine halel getirmekten patronun yaptığı suç duyurusuyla ifadeye çağrıldı.

Bir sene boyunca bu dosya için parmağını kopırdatöayanlar yaşadıklarını anlatan kızkardeşimize ve onun avukatına işlem yapılması için saniye beklememişler.

Sabahın ilk saatlerinde hakimin izin aldığını öğrendik. Davayı gözlerden kaçırmaya bu süreci uzatmaya çakışmayın. Dişle tırnaklar bu dosyanın açılması için nasıl mücadele ettiysek bu dosyanın gerçek adaletle sonuçlanmadı için de öyle mücadele edeceğiz. Bu şehirde patronların talimatıyla bir gün içinde sendikacı tutuklanıyor. Ama işçilerin başvurularını yıllar boyunca sürüncemede bırakabiliyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Bu duruşmanın bugün görülebilmesi memleketin her yerindeki hukuk kadın emek örg çabasıyla oldu. İşte aralarında hukuk hshshs geniş bir dayanışmayla buradayız. 16 nişanda da bu dava için daha kalabalık hiçimde burada olacağız çünkü artık tek bir koz kardeşimiz bile patronların tehdidi şiddeti ve tacizi altında suskun kalmayacak. Hep beraber sesi yükseltmeye kız kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz."