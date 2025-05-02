Aslı Atasoy'dan dünyanın en çok kitap kapağı tasarımı yapan adamının belgeseli: Kitabın Rüyası

Gazeteci Aslı Atasoy, Türkiye’nin en önemli görsel iletişim sanatçılarından biri olan Birol Bayram’ın sanatına odaklanan bir belgesel çekti.

Karikatürist, illüstratör ve çizer kimliğiyle sanat dünyasında çok yönlü çalışmaları ile tanınan Bayram, Türkiye’nin en fazla kitap kapağı tasarlayan sanatçılarından biri olarak biliniyor. Görsel iletişim alanındaki tecrübesiyle edebiyat ve sanat dünyasında kalıcı bir etki yaratan sanatçı, uzun yıllardır Türkiye’nin en prestijli yayınevlerinden birinde görsel sanat yönetmeni olarak görev yapıyor.

6300 KİTAP VE 63 MİLYON OKUR

Birol Bayram’ın tasarladığı 6300 kitap kapağı, 26 yılda milyonlarca okura ulaştı. Yapay zeka hesaplamalarına göre, bu kitaplar şimdiye dek toplamda 63 milyon kişi tarafından okundu ve yaklaşık 630 bin evde yer alıyor. Bu da neredeyse Türkiye’deki hanelerin yarısına ulaşan bir görsel miras anlamına geliyor.

Belgeselde ayrıca Ahmet Ümit, Zeynep Atakan, Yekta Kopan, Mehmet Y. Yılmaz, Tibet Sanlıman, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Horasan, Selçuk Altun, Sevengül Sönmez, Gamze Varım ve Aslı Atasoy görüşleri ile yer alıyor.