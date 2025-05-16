Aslı Atasoy'dan dünyanın en çok kitap kapağı tasarlayan sanatçısının belgeseli: "Kitabın Rüyası"

Gazeteci Aslı Atasoy, görsel iletişim sanatçısı Birol Bayram’ın sanatına odaklanan "Kitabın Rüyası" isimli belgeselinde sanatçının karikatürist, illüstratör ve çizer kimliğiyle sanat dünyasında çok yönlü çalışmalarını ele alıyor. Edebiyat ve sanat dünyasında kalıcı bir etki yaratan sanatçı, uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden birinde görsel sanat yönetmeni olarak görev yapıyor.

Belgeselde ayrıca sanat dünyasından Ahmet Ümit, Zeynep Atakan, Yekta Kopan, Mehmet Y. Yılmaz, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Horasan, Selçuk Altun, Sevengül Sönmez, Tibet Sanlıman ve Gamze Varım da görüşleriyle yer alıyor. Sanat dünyasının önde gelen isimleri, kişisel hikayelerinden yola çıkarak kitap kapakları ile iletişimlerini anlatıyor. Ayrıca Birol Bayram'ın sanatına ilişkin de paylaşımlarda bulunuyor.

Yönetmen Aslı Atasoy filme ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

"Bu film, görünmeyen bir sanatın, kendisini saklamış bir sanatçının izini sürüyor. Birol Bayram, 26 yıl boyunca 6 bin kitabın kapağını tasarlayarak aslında her bir okuyucunun belleğinde iz bıraktı. Benim için bu belgeselin iddiası, ‘bakmak’ ve ‘görmek’ arasındaki o derin uçurumu göstermek. Bir kitabın kapağında gördüğünüz tasarım, aslında onu üreten sanatçının iç dünyasının bir yansıması. Ama biz çoğu zaman kısaca kapağa bakıp geçiyoruz. Bu film, o geçişi yavaşlatıyor; durduruyor. Birol Bayram’ın sessizce inşa ettiği görsel evreni görünür kılmak için o kapaklara uzun uzun bakmak istedim. Bu sadece bir sanatçının öyküsü değil; aynı zamanda benim de bir kadın yönetmen olarak kendi ‘görme’ serüvenimin izini sürdüğüm bir film."

Belgesel filmin görüntü yönetmeni Hakan Kasırga, müzik Eren Kazım Akay, ses tasarımı Ender Akay, renk editörü Cenk Erol ve kurgusu Nehircan Atabek, Oğuz Ok, Yusuf Elifbaş imzasını taşıyor.

Filmin çekimleri, İş Bankası Müzesi, CoBac ve Cercle D'orient E-Ofis'te gerçekleşti.

6 bin 300 kitap ve 63 milyon okur

Birol Bayram’ın tasarladığı 6 bin 300 kitap kapağı, 26 yılda milyonlarca okura ulaştı. Yapay zeka hesaplamalarına göre, kitaplar şimdiye dek toplamda 63 milyon kişi tarafından okundu ve yaklaşık 630 bin evde yer alıyor. Bu da neredeyse Türkiye’deki hanelerin yarısına ulaşan bir görsel miras anlamına geliyor.

Kitabın Rüyası, 18 Mayıs Pazar günü Atlas 1948 Sineması'nda izleyiciler ile buluşacak.