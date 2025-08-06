Aslı Baş davasında avukatlar tepkili: Dava şimdi başlıyor!

Tamara Öykü BAYAR

Muğla Bodrum’da 15 yıl önce şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 2003 Türkiye Güzeli manken Aslı Baş'ın ölümüne ilişkin görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, davada yargılanan iş insanı Ahmet Bayer ve oğulları Hakan Sadi ile Volkan Bayer hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.

Davanın, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmesine karar verildi.

DELİLLER EKSİK İNCELENDİ

Yargıtay'ın gerekçeli kararında, olay gecesi Aslı Baş’ın sanıklardan Ahmet Bayer’e attığı mesajın telefonunda bulunmadığı ve bu konuda teknik bir inceleme yapılmadığına dikkat çekildi. Ayrıca olay anında evde bulunan ancak beyanları alınmayan tanıkların dinlenmemesi de kararın bozulma gerekçeleri arasında yer aldı.

Sanıklardan Hakan Sadi Bayer’in olaydan sonraki sabah, güvenlik kameralarıyla ilgili olduğu iddia edilen bir numarayla iletişime geçtiği tespit edildi. Yargıtay, bu görüşmenin içeriğinin ve taraflarının araştırılması gerektiğini, sanıkların kamera kayıtları üzerinde bir işlem yapıp yapmadığının netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

15 SENELİK DAVA

Muğla Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu adına davayı takip eden Avukat Evrim İnan, Yargıtay’ın beraat kararını bozmasının adalet adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

İnan, “15 yıllık bir davanın beraat kararının bozulması, adaletin tecelli edeceğine dair bir umut oluşturdu ancak bununla yetinmek mümkün değil. Kadına yönelik şiddetin özel niteliklerinin kavranması, delillerin cinsiyet önyargılarından uzak biçimde değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İnan, dava süreciyle ilgili şöyle konuştu:

“Dava artık alt mahkemede yeniden görülecek, bu yeni bir yargılama süreci anlamına gelir. Tüm deliller yeniden toplanacak, eksik toplananlar incelenip, değerlendirilecek. ⁠Dinlenmemiş olan tanıklar dinlenecek, duruma göre eski tanıklar tekrar çağrılabilir. Her iki taraf da yeni savunma stratejileri geliştirebilir. Beklentilerimiz çok net, yargılamanın kadın düşmanı ve artık sesini çıkaramayacak bir kadının hayatını ve kişiliğini gerçeğe aykırı beyan ve savunmalar ile itibarsızlaştırması yönünden gerçeğe ve faillerin eylemlerinin odağına çekebileceğiz.”

İnan, Baş’ın 6 buçuk metre yükseklikten düştüğünü de hatırlatarak “Aslı Baş’ın balkondan ‘atılmasıyla’ ilgili olarak olay yerinde örgütlü bir işbirliği ihtimali göz ardı edildi. Şimdi yargının bu ihtimali bütüncül şekilde ele alması gerekiyor” diye konuştu.

“MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR”

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği de gelişmeye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Yargıtay kararı değerlendirilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Kararlarının bozulması, yıllardır süren davada tüm intihar olarak yargılama eğilimine karşı önemli bir karardır. Cinayette Ahmet Derya Bayer'in 112 kayıtlarında ‘Ben ittim’ itirafı ile başlayan olayda mesajlar sistematik olarak silinmişti. Tüm bu delillere rağmen 15 yıl boyunca cinayet önce ‘kaza’, sonra ‘intihar’ olarak gösterilmek istendi çünkü faillerin arkasında siyasi bağlantılar ve ekonomik gücü elinde bulunduran bir aile yapılanması vardı. Sadece katillerin değil cinayeti örtbas eden tüm aktörlerin yargılanması ve cezalandırılması gerekmektedir. Yargıtay kararı umut vericidir ama yeterli değildir. Aslı Baş için mücadelemizi sürdüreceğiz.”