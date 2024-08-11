Asli kusurlu müteahhide tahliye

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı Sitesi müteahhidi Kazim Oğuz, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin hazırladığı bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak tespit edilmesine rağmen tahliye edildi.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez İlçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Burak Yapı Sitesi yıkıldı. A bloğunda 11 kişi, ağır hasar alan B bloğunda ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Burak Yapı Sitesi ile ilgili 9 şüpheli müteahhitler; Kazim Oğuz, Selçuk Sarıkaya, şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, statik proje müellifi Sercan Güçlü, yapı denetim yetkilisi-statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk, kontrol elemanları; Fatma Zehra Kızılet, Sertaç Kılınç hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Mahkeme tarafından binanın sahibi, müteahhit Kazim Oğuz, 20 Şubat 2023 tarihinde tutuklanmıştı. 11 Haziran'da görülen ikinci duruşmada Oğuz, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak "1 yıl 3 ay 22 gün" sonra tahliye edildi. Dosya kapsamında şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya ve yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet firari, yapı denetim yetkilisi, statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül tutuklu bulunuyor. Diğer 5 sanık da tutuksuz yargılanıyor.