Aslına rücu etti: Davutoğlu'ndan CHP'ye eleştiri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) yeni yasama döneminin açılışına katılmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) "Bu davete icabet etmemiz ise insani nezaketimizin ve devlet töremizin bir gereğiydi. Keşke ana muhalefet partisi de tepkisini, TBMM'nin açılış oturumuna katılarak gösterseydi" sözleriyle eleştirdi.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ilk TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda 3 partinin genel başkanı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Burada söz alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu yeni yasama döneminin başladığı 1 Ekim'i "siyasetin Nevruz'u" olarak niteleyerek, "1 Ekim'de ihtilaflar bir günlüğüne de olsa paranteze alınır ve millete, bu yasama döneminde parti çıkarlarının üzerinde davranacağı mesajı verilir" sözlerini sarf etti.

"DAVETE İCABET ETMEMİZ DEVLET TÖREMİZİN BİR GEREĞİYDİ"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm siyasi parti liderlerini ve mensuplarını özel bir salona davet etmesinin 1 Ekim'in bu ruhuna uygun olduğunu savunan Davutoğlu, "Bu davete icabet etmemiz ise insani nezaketimizin ve devlet töremizin bir gereğiydi. Keşke ana muhalefet partisi de tepkisini, TBMM'nin açılış oturumuna katılarak gösterseydi. Bütün siyasi liderlerin ve milletvekillerinin siyasi kimliklerinden bağımsız olarak dini ve milli günlerde bir araya gelmeleri topluma güven verir, siyasete insanilik katar" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf üzerinden yapılan eleştirileri de yanıtlayan Davutoğlu, "Bu fotoğrafın anlık görüntüsünden hareketle günlerdir nezaketsiz yorumlar yapan muhalefet görünümlü rovanşist çevrelere mesajımız açık ve nettir, geçmişte başka anlık resimler üzerinden bize saldıranlara nasıl 'eyvallah' etmemişsek, size de etmeyiz" sözleriyle tepki gösterdi.

Ahmet Davutoğlu, eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "Keşke sanatçılardan, gazetecilerden sonra dün eski bir AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık tutuklanmamış olsa. Kendi içinden çıkanlara bile tahammül edemeyenlerin muhalefete tahammül etmesi nasıl beklenebilir?" diye sordu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu (sağda), Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan (solda) ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan (ortada) / AA

BABACAN: NEREYE GİDECEĞİMİZİ SİZE Mİ SORACAĞIZ?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, siyasi parti liderlerinin Erdoğan'la çekilen fotoğrafına değindi. Babacan, "Siz bizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Buradan açık ve net söylüyorum, gecesini gündüzüne katan, memleketi için ter döken yol arkadaşlarıma tek bir söz söyleyemezsiniz, söyletmem. Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim?" dedi.

Ali Babacan, siyasette diyalogla işbirliğinin ayrı şeyler olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz 'siyasette her daim diyalogdan yanayız' diyoruz ama bunlar anlamıyor, anlamak istemiyor. Niye biliyor musunuz? İşin özü şu, bu güruh 'biz asılız, asıl olan biziz' diyor. Başkalarına tahammülleri yok. Kendilerinden görmediklerine her fırsatta hakaretler yağdırıyorlar. Ülkedeki muhalefeti, dar bir ideolojinin tekelinde zannediyorlar. Kendilerine açıkça sesleniyorum, sizin gibilerin vesayet dönemi çoktan bitti. 28 Şubat'ta da benzer kafalar devredeydi. AK Parti'nin kapatma davasını buna benzer bir güruh destekledi. 27 Nisan e-muhtırasının arkasında benzer bir zihniyet hakimdi. '367 kararı' denilen hukuk garabetini tasarlayanlar bunlardan farklı değildi. Bizi konuşturmasınlar. 367 kararını destekleyenler, 'eşi başörtülü birisi, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olamaz' diyenlerdi. Biz buradayız, ve siz buna alışacaksınız."

ARIKAN: KUTUPLAŞMAYI ARTIRMAK İÇİN KULLANILIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise "Maalesef, nazik bir davetin ve nezaketle geçekleşen icabetin ardından oluşan bir fotoğraf karesi, birlikteliği büyütmek yerine kutuplaşmayı artırmak için kullanılıyor" dedi.

Mahmut Arıkan, birlik ve beraberliği "iktidar partisine teslim olma" şeklinde okumanın, sorunların çözümüne hiçbir katkısının olmayacağını dile getirerek, "Toplumsal bir uzlaşı zemini çabasında olan partileri, iktidar partisine teslim olmuş gibi görmek de yapılan yanlışlara karşı tepki gösteren partileri kriminalize etmeye çalışmak da Türkiye'de kimseye bir şey kazandırmaz" sözlerini sarf etti.

Söz konusu fotoğrafta CHP'nin yer almamasını da değerlendiren Arıkan, iktidarın bunun üzerinden CHP'yi eleştirmek yerine kendi politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.