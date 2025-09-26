Asliye Hukuk Mahkemesi ne YSK'yi tanıdı, ne delege iradesini: CHP'nin kayyum itirazına ret!

Mahkeme kararıyla görevinden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin itirazlarına yönelik dava bugün görüldü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP avukatlarının İstanbul İl Başkanlığı'yla ilgili geçici tedbir kararına yaptığı itirazları reddetti.

CHP İl Başkanlığı'nın ihtiyati tedbir kararına yaptığı itiraz reddedildi. Mahkeme kararına göre kayyum Gürsel Tekin ve heyeti görevine devam edecek.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin iptali için İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada 2 Eylül'de mahkeme ara kararını açıklamıştı.

Mahkeme ara kararında, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi’nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik’in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu’nun ve İl Disiplin Kurulu’nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar vermişti. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 isim kayyum olarak atanmıştı.

CHP ise 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin itiraz da bulunmuştu.

Mahkeme de yaptığı değerlendirme sonucunda CHP’nin 'ihtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazlarının duruşmalı olarak görülmesine karar vermişti.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bu mürafaa duruşması bugün görüldü. Mahkeme, CHP'nin itirazını reddederek kayyum Gürsel Tekin ve heyetinin görevinin devam etmesine hükmetti.

ÖZGÜR ÇELİK YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Özgür Çelik ve il yönetimi, 24 Eylül’de olağanüstü kongrenin yapılması talebiyle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapmıştı ve kabul edilmişti. YSK'nın CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceği kararına karşı İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etmişti.

Olağanüstü toplanan YSK ise, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devam edebileceğine hükmetmişti. Kongrede Özgür Çelik tekrar İstanbul İl Başkanı seçilmişti.