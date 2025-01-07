ASM çalışanı sağlık emekçileri iş bıraktı: Bu ‘eziyet’ bitsin

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı, “Sağlıkta Türkiye Yüzyılını Başlatacaklarını” ileri sürerken Aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı iki ay içinde üçüncü kez iş bıraktı. Ülke genelinde iş bırakan ASM emekçileri Sağlık Bakanlığı’na ‘eziyet yönetmeliği’ni geri çekin çağrısını yineledi.

Cuma gününe kadar beş gün süresince iş bırakacak olan ASM çalışanlarının eylemine çarşamba günü tüm sağlık kurumlarındaki emekçiler de iş bırakarak destek verecek. Haftanın ilk günü başlayan iş bırakma eylemleri nedeniyle ASM’ler boş kaldı. Yurttaşlar da aile hekimlerinin kendilerine önceden duyurduğu iş bırakma eylemleri nedeniyle ASM’lere gitmedi. Aile hekimleri daha önce 5-7 Kasım’da üç gün, 2-6 Aralık tarihlerinde beş gün iş bırakmıştı.

ONURUMUZ HİÇE SAYILIYOR

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önündeki eylemde konuşan ATO yöneticisi Dr. Alpertan Açar yaptığı konuşmada yönetmenliğin geri çekilmesini istedi. SES Ankara Şube Eş Başkanı İbrahim Kara ise 44 haftadır vergide adalet için, 10 haftadır ise eziyet yönetmeliğine karşı tüm sağlık çalışanları olarak alanlarda olduklarını belirterek, sağlık emekçileri olarak seslerini duyurmak için bakanlık önüne gittiklerini ancak yanıt alamadıklarını ifade etti. Kara, "Bakanlık hekimlerin mesleki özerkliğini yok eden, sağlık emekçilerinin iş ve gelir güvencesini ortadan kaldıran ‘Eziyet Yönetmeliği’ni getirdi. Eziyet Yönetmeliği, 2. ve 3. basamağa yaptığı sevklerden dolayı aile hekimini gelirini keserek cezalandırmaktadır. Bu durumda sevk isteyen hasta ile hekimler yine karşı karşıya gelecektir. Sağlık Bakanlığı bizim de talep ettiğimiz sevk zincirini hastalarla hekimleri karşı karşıya getirerek, hekimlerin kazancı üzerinden kurmaya çalışmaktadır” diye konuştu.

Ankara

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önündeki eylemde de emekçiler taleplerini dile getirdi. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Genel Sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç, “Maaş kesme ve sözleşme feshi tehditleriyle bize bu yönetmeliği kabullendirebileceğinizi mi zannediyorsunuz. Bu hayal alemindeyseniz uyanmanız için biz daha çok iş bırakacağız bilginiz olsun” dedi.

Dr. Uluç, “6 ayda bir aile hekimine başvurmayan vatandaştan dolayı hekimin hemşirenin parasını kesmeyi hangi mantıkla açıklıyorsunuz? 18 yaşında sağlıklı bir erkek vatandaşın 6 ayda bir aile hekimine hangi bilimsel gereklilikle başvurması gerektiğini bize açıklamak zorundasınız. Bizim haricimizdeki hangi OECD ülkesinde bir aile hekimi günde 80-100 hasta bakmaktadır açıklayın da bilelim” dedi.

İstifa eden aile hekimi Murat Çelikhan konuşmasında, “Yurtdışından ithal hekim gelecek tehditleriyle veya hastaların bizi puanlaması gibi bizi birbirimize düşürecek yöntemlerle halkla aramıza engel sokmayın. Bu sistem bizi sadece düşmanlaştıracak” dedi. İzmir’de de sağlık emekçileri bakanlığı protesto etti.

ASM’YE TAŞLI SALDIRI

Bursa Osmangazi’deki Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi’ne saldırı düzenlendi, ASM’nin camı kırıldı. Saldırıya tepki gösteren SES Bursa Şubesi’nden yapılan açıklamada, “ASM’de iş bırakma eylemi sırasında arkadaşlarımız saldırıya uğramıştır. Sadece sağlık düşünmek istiyoruz” denildi.

∗∗∗

EMEKÇİLER NE TALEP EDİYOR?

• Nitelikli bir sağlık hizmeti için yeterli zaman, ekipman ve olanak sağlanmalı.

• Aile Sağlığı Merkezi sayısı hekim başına 2.000 nüfusu aşmayacak şekilde artırılmalı.

• Birinci basamakta bilimselliği tartışmalı GETAT uygulamalarına son verilmeli.

• Aile sağlığı merkezlerinde nüfus yapısına göre yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli.

• Aile Sağlığı Merkezleri’nde çalışan ebe hemşirelere ödenecek ücret mesleki sorumluluklarına göre düzenlenmeli.

• Aile Sağlığı Çalışanlarının kanun değişikliği gerektiren tavan ücreti katsayısı artırılmalı.