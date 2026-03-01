ASM çalışanlarından Sağlık Bakanı'na yanıt: Memnuniyet var, ödeme yok!

HABER MERKEZİ

Aile Sağlığı Merkezleri'nde (ASM) çalışan doktor, ebe ve hemşireler, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ‘Sağlıkta Memnuniyet Araştırma Sonuçları’na cevap verdi. Birlik ve Dayanışma Sendikası, araştırmada ASM’lerde memnuniyet oranının yüzde 70,1 seviyesinde belirlendiğini anımsatarak “Bu oranı yakalayan ve üzerine çıkan ASM’ler memnuniyet ödemesi alacak mı, yoksa açıklanan rakamlar yalnızca istatistik mi?” diye sordu.

Bakanlığın Aile Sağlığı Merkezlerinde memnuniyet yüzde 70,1 olarak duyurması üzerine açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi "Bakanlık bu oranları TÜİK’e yaptırıyor. TÜİK enflasyonu düşük hesaplamaya alışkın olduğundan, aile hekimliği memnuniyetini de düşük hesaplamış olmalı. Madem TÜİK verilerine göre zam alıyoruz, o zaman aynı veriler memnuniyet ödemesi için de geçerli olmalı. Halka bu açıklamayı yapıyorsanız, bütün aile hekimliği çalışanlarına kayıtsız şartsız bu ödemeyi yapmalısınız" dedi.

MAAŞIMIZI BİLMİYORUZ

Mehlepçi, aile hekimliği sistemindeki ödeme kalemlerinin karmaşıklığına dikkat çekerek şunları söyledi:“Bizlerin anlamakta çok zorlandığı o meşhur bordrolarımızda birçok çalışan memnuniyet ile ilgili performans kalemini alamıyor. Sıradan bir kamu personelinin maaş bordrosu incelendiğinde hangi kalemin ne olduğu anlaşılır. Ama aile hekimliğinde çalışan bir hekim ya da ebe/hemşirenin bordrosu neredeyse matematik problemi gibi. Parametreler muallak, hesaplama yöntemleri şeffaf değil. Ay sonunda ne kadar maaş alacağımızı bilmeden çalışıyoruz.”

Bakanlığın “Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler” sitesinde memnuniyet oranının Türkiye genelinde yüzde 90’ın üzerinde göründüğünü anımsatan Mehlepçi, birim bazında birçok çalışanın yüzde 0,1’lik fark nedeniyle ödeme alamadığını belirterek sistemde ciddi çelişkiler olduğunu vurguladı.

HASTALARIN SAĞLIĞI İLE OYNAMAYIN

Sağlıkta İstatistik ve Nedensel Analizler (SİNA) sistemine de değinen Mehlepçi, “SİNA çölünde vaha aramak, bakanlığın SİNA sistemini takip etmekten daha kolay. Bizleri hastalarımızdan ve işimizden alıkoymaktan, hastalarımızın sağlığı ile oynamaktan vazgeçin” ifadelerini kullandı.

KRİTERLER NELERDEN OLUŞUYOR?

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekim, ebe ve hemşirelerin gelirini doğrudan etkileyen performans kriterleri ise şu başlıklardan oluşuyor:

* Aile hekiminin reçete ettiği antibiyotik, ağrı kesici ve PPİ (mide koruyucu) ilaçlar (her biri ayrı değerlendirilir).

* Bebeklerin ve çocukların aşıları ve izlemleri (her biri ayrı değerlendirilir).

* Gebe ve lohusa izlemleri (her biri ayrı değerlendirilir).

* Kanser tarama uygulamaları (her biri ayrı değerlendirilir).

* Hastanın e-Nabız sisteminde hekimi (birimi) puanlaması (memnuniyet ödemesi).

* Destek ödemesi.

* Teşvik ödemesi.

* Bakılan hasta sayısı.

* Hastanın başka sağlık kurumuna gidip gitmemesi (başvuru ödemesi).

* Kronik hastalık takibi (HT tarama/izlem, DM tarama/izlem, KAH tarama/izlem, obezite tarama/izlem, yaşlı sağlığı izlemi, otizm izlemi vb.).

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi bu kadar çok ve karmaşık parametreye bağlı bir performans sisteminde memnuniyet ödemesinde bile ikircikli bir tavır sergilendiğini belirterek, şeffaf anlaşılır ve hakkaniyetli bir ödeme sistemi çağrısını yineledi. Mehlepçi “Açıklanan memnuniyet oranlarının gereği yapılacak mı?” diye sordu.